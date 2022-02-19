振興券最後召集！最多再翻5倍 餐宿、泡湯、SPA都適用

振興五倍券花了沒？振興券即將於4月30日到期，搶攻倒數商機，多家飯店祭出「倍增」優惠，最高可再翻五倍。

北投麗禧溫泉酒店3月1日至4月30日推出「振興券五倍加碼回饋」，期間使用1千元紙本或數位振興券支付房費，即可獲贈5千元消費抵用券，其中包含2千元客房升等金，以及餐飲抵用金、泡湯或SPA等抵用金各500元，不分平假日皆可使用，贈送的折抵金票券可使用至6月30日。

新竹豐邑喜來登即日起至3月31日也有紙本振興五倍券的現金折抵優惠，消費者持券到盛宴自助餐廳、大廳酒吧用餐，或於采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理點用套餐，以紙本五倍券付款，每滿1,000元，即可現折消費金額1,500元，依此類推，消費折抵無上限。但五倍券優惠不適用於早餐、外帶商品、餐廳包廂、客房服務、合約團體及會議宴席。