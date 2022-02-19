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振興券最後召集！最多再翻5倍 餐宿、泡湯、SPA都適用
振興五倍券花了沒？振興券即將於4月30日到期，搶攻倒數商機，多家飯店祭出「倍增」優惠，最高可再翻五倍。
北投麗禧溫泉酒店3月1日至4月30日推出「振興券五倍加碼回饋」，期間使用1千元紙本或數位振興券支付房費，即可獲贈5千元消費抵用券，其中包含2千元客房升等金，以及餐飲抵用金、泡湯或SPA等抵用金各500元，不分平假日皆可使用，贈送的折抵金票券可使用至6月30日。
新竹豐邑喜來登即日起至3月31日也有紙本振興五倍券的現金折抵優惠，消費者持券到盛宴自助餐廳、大廳酒吧用餐，或於采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理點用套餐，以紙本五倍券付款，每滿1,000元，即可現折消費金額1,500元，依此類推，消費折抵無上限。但五倍券優惠不適用於早餐、外帶商品、餐廳包廂、客房服務、合約團體及會議宴席。
台北美福大飯店3月31日前也推出「振興向前衝」住房專案，凡持任一面額的振興五倍券預訂指定房型，可享最高33折優惠，行政客房原價16,170元、振興價5,299元，含早餐、戶外泳池及三溫暖等設施使用。即日起至6月30日還有「虎虎生風，買一送一住房專案」，雙人房型每人每晚2,248元起(四人房兩晚17,980元)，可入住挑高21坪的菁英客房，山川美好盡收其中。
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