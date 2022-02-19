日本熊本熊故鄉八代物產展基隆登場 買人氣商品免出國

睽違兩年，市民朋友引頸期盼的日本八代物產展，今天至2月28日在基隆東岸廣場1樓開幕，活動現場展售各類當地物產等相關商品等人氣美食與優質商品，一慰疫情期間無法前往日本觀光旅遊的遺憾。

市長林右昌率市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長到場力挺，並與八代市長中村博生透過網路視訊交流，呼籲大家踴躍參觀。立委蔡適應、副議長林沛祥、議員陳宜、張淵翔、童子瑋等也都到場支持。

現場展售各類當地物產，包括九州產西田精麥的大麥片、燈心草產品及香氛小物、九州秘境「隱里五家莊」的山椒橄欖油、「東陽町」的生薑商品、隱里的柚子胡椒、深蒸玉綠茶、無麩質費南雪、九州小麥貝果、包子、團子等相關商品等人氣美食與優質商品

林右昌表示，八代物產展能夠連續多年舉辦，最大的推手是中村市長，每年都親自帶隊來主持物產展，對兩市的交流有很大助益，雖然這兩年因為疫情因素雙方無法實地造訪，期待疫情過後能前往見證八代市進步。

林市長說，基隆在4月22日到5月2日將舉辦城市博覽會，即使日本朋友無法到訪，也會透過線上直播方式，讓國外的友人一起參與。

八代市自2016年起在基隆舉辦物產展，每次都造成轟動，過去2年受疫情影響取消活動，今年再次舉辦，一連展售10天。

觀銷處曾姿雯處長表示，基隆市與八代市友誼深厚往來密切，兩市都是城市與港口互相依存的關係，雙方有許多發展經驗互相交流學習，即使無法互訪，但透過雙方港口貨櫃直達航線的便利，仍帶來許多八代市的物產、特色商品，物產展也增進兩市彼此的瞭解與感情交流。

現場還可下載「KUMA PHOTO」APP跟熊本熊一起合照，歡迎市民踴躍前往。活動詳情請上基隆旅遊網https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/