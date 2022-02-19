2月22日原來是貓之日！貓奴們會瘋狂 搶超多萌貓周邊

貓奴們都知道嗎？2月22日是日本的貓之日（猫の日），因為222的日語發音ninini與貓咪叫聲nya（ニャン）很相似，因此日本寵物食品協會從1987年起，每年2月22日為貓之日，現在無法出國去日本體驗貓之日，但台隆手創館特別在美麗華門市，打造貓星人必敗專區，就要貓奴們掏出荷包，一起慶祝貓之日。

台隆手創館推出多樣化貓咪造型的商品，其中超可愛的「CATISS貓掌護唇膏」，含有頂級玻尿酸囊球，清爽保濕不黏膩，其中最可愛的就是，蕊芯貓掌立體壓紋仿真100%，活動期間購買任一支CATISS貓掌護唇膏加贈吸油面紙，單筆購買三支享特價優惠，再加送FUNY 萌貓吃毛球機。

想要跟貓咪一起洗澡？但家中貓咪不領情，這時就能入手「喵喵靠過來！貓咪造型入浴球」，有玫瑰、洋甘菊、迷迭香三種香味，還包括有貓咪最愛的貓薄荷與木天蓼，很適合能夠泡澡，還可能讓家中貓咪更愛貓奴們。