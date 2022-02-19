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貓空發展協會迎春活動明開跑 民眾走春集章還可抽大獎

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
樟樹步道新增了幾隻可愛的小綿羊。圖／台北市商業處提供
樟樹步道新增了幾隻可愛的小綿羊。圖／台北市商業處提供

228連假將至，台北市商業處表示，台北市貓空休閒產業社區發展協會今年辦理「貓空迎春集章抽好禮」活動，2月20日起至4月30日止，下載安裝指定APP並至指定地點集章，集滿指定數量即可兌換「三貓迎春大禮包」，完成所有集章更可加碼抽大獎，歡迎民眾連假期間到貓空賞花品茗，體驗不同的山城風貌。

商業處表示，貓空商圈擁有特殊自然風貌及濃厚人文歷史，是北市登山、品茗及賞夜景的熱門休閒遊憩地區，市府自2015年開始推動三貓計畫，去年開始重新整頓推出三貓計畫2.0，透過「動物園整體升級」、「地區發展整備」、「人本交通配套」、「體驗經濟推廣」、「特色景點營造」及「整合行銷」等6大工作分組及1民間推動平台，藉由地方創生的能量與市府各單位公私協力共同推動貓空地區軟硬體升級。

商業處表示，商業處每年也持續輔導台北市貓空休閒產業社區發展協會自主辦理活動，讓更多人看見貓空獨特的茶產業文化特色，以活絡商圈發展。

台北市政府工務局大地工程處表示，初春時節，黃澄澄的魯冰花成為綠油油茶園間的最佳點綴。除了牛車、轉轉穀倉等農村設施意象外，今年樟樹步道還新增了幾隻可愛的小綿羊，絕對會讓民眾拍不停，邀請民眾戴好口罩，漫步於樟樹步道。

貓空休閒產業社區發展協會總幹事張侑霖表示，為了帶動商圈發展特別辦理「貓空迎春集章抽好禮」活動，手機下載「蹦世界」智慧導覽APP到「三貓（動物園、貓空纜車、貓空）」電子集章處，集滿任8個不同電子章，即可兌換「三貓迎春大禮包」，數量有限，換完為止；此外，集滿13個電子章還可以參加「圓滿加碼獎」抽獎，最大獎品有貓空特色店家餐飲折價券5000元，歡迎大家來貓空走春之餘也可至店家消費，品嘗特色美食。

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