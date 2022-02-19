身份證有1、6、8！串炸吃到飽「4人同行1人免費」
隨著台南三井Outlet開幕在即，慕里諾餐飲集團旗下的「伊勢路 勝勢豬排」與北海道「Suage湯咖哩」也將首度南下，雙雙進駐台南三井Outlet。其中勝勢豬排特別推出期間限定「酥炸鰻魚腰內豬排三味套餐」，並可享消費送古早味布丁、滿額送帆布袋等活動。「Suage湯咖哩」則打造了「黃金蝦捲湯咖哩」，並有指定料理買1送1的優惠。
勝勢豬排首度插旗南台灣，至3月31日前，針對台南分店推出期間限定、限量料理「酥炸鰻魚腰內豬排三味套餐」，將日本人喜愛的鰻魚飯、豬排相互結合，把鰻魚透過白燒作法再裹粉酥炸，搭配腰內豬排，並以鰻重箱裝盛上桌。餐點並附上芥末、蔥花、海苔絲與高湯，透過不同配料的變化，帶來三重吃法，每日限量10份，售價490元。
為慶祝新店開幕，2月25日至2月27日期間，凡到店消費套餐1份，就可贈2送古早味布丁1份（兒童餐除外）。另外2月25日起，至勝勢豬排全台門市消費滿1,600元，就可贈送廣富號手工帆布袋1個，價值約600元，送完為止。
來自北海道的「Suage湯咖哩」本次也是首度南下，特別搶先推出「黃金蝦捲湯咖哩」，以台南代表性的蝦捲為概念，將新鮮白蝦加入荸薺、檸檬皮等佐料酥炸，帶有清新滋味，搭配蟹味湯底更添鮮度，每份450元，未來其他門市也會跟進提供，限時供應至3月31日。同時台南店也推出「布丁燒」，將焦糖醬、布丁、海綿蛋糕交織出三層風味，每顆50元。
慶祝新店開幕，Suage湯咖哩台南三井店於2月25日至2月27日期間，針對「炙燒角煮湯咖哩」、「帶骨雞腿湯咖哩」推出「買1送1」優惠，每日限量30組。即日起至2月28日期間，消費滿688元再送100元抵用券。
另外，東元餐飲集團旗下的「串家物語」同樣首度進軍南台灣，在台南三井Outlet開設分店，提供串炸DIY吃到飽的服務。為慶祝新店開幕，2月25日至2月27日期間，身份證號碼出現1、6、8（不須排序），即可享「4位大人同行、1人免費」的優惠。3月15前用餐，可再參與抽獎，有機會獲得5折～95折優惠券。
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