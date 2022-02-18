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套餐58折、咔啦脆雞1元！「肯德基」新優惠 只有10天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出一系列優惠方案，其中包括炸雞桶加1元多1塊咔啦脆雞。圖／截自肯德基官網
肯德基推出一系列優惠方案，其中包括炸雞桶加1元多1塊咔啦脆雞。圖／截自肯德基官網

1元也能吃好料！「肯德基」自2月19日起，限時10天推出「新春開運優惠券」，針對預定快取推出5款指定商品「買1送1」的優惠，包括勁爆雞米花、上校雞塊均可適用；任一款桶餐加價1元，可多1塊咔啦脆雞，XL套餐加價1元，則可多1份小薯，更添大大滿足。另外還有7塊咔啦脆雞現省142、套餐58折起等不同優惠。

「新春開運優惠券」適用於2月19日至2月28日，針對「預定快取」，包括勁爆雞米花、4塊上校雞塊、香酥脆薯（中），均可享加1元多1件，現省43～45元；購買任一款桶餐加價1元，可多1塊咔啦脆雞；XL套餐加價1元，則可多1份小薯。

另外「7塊咔啦脆雞」原價441元，優惠價299元，現省142元；5塊咔啦脆雞＋2杯百事可樂（小）原價369元，優惠價249元。方案中還推出5款套餐，「喀拉雞腿堡＋雙色轉轉QQ球＋百事可樂（小）」原價185元，優惠價109元；「咔啦雞腿堡＋咔啦脆雞＋勁爆雞米花＋百事可樂」，原價238元，優惠價139元。其他還有不同組合方案，原價195元～322元，優惠價119～200元，平均優惠58折～63折不等。

肯德基推出「新春開運優惠券」，適用於2月19日至2月28日。圖／肯德基提供
肯德基推出「新春開運優惠券」，適用於2月19日至2月28日。圖／肯德基提供

套餐 肯德基

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