套餐58折、咔啦脆雞1元！「肯德基」新優惠 只有10天

1元也能吃好料！「肯德基」自2月19日起，限時10天推出「新春開運優惠券」，針對預定快取推出5款指定商品「買1送1」的優惠，包括勁爆雞米花、上校雞塊均可適用；任一款桶餐加價1元，可多1塊咔啦脆雞，XL套餐加價1元，則可多1份小薯，更添大大滿足。另外還有7塊咔啦脆雞現省142、套餐58折起等不同優惠。

「新春開運優惠券」適用於2月19日至2月28日，針對「預定快取」，包括勁爆雞米花、4塊上校雞塊、香酥脆薯（中），均可享加1元多1件，現省43～45元；購買任一款桶餐加價1元，可多1塊咔啦脆雞；XL套餐加價1元，則可多1份小薯。