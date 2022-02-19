網友極推廚房家電 各大熱門氣炸烤箱品牌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「氣炸烤箱」話題的網路聲量表現，帶您了解近來網友熱議的五大氣炸烤箱品牌，以及民眾選購氣炸烤箱時熱議的六大選購因素。

近年來民眾健康意識提高，注重少油少鹽的烹飪方式使氣炸料理人氣高漲，而近期流行的氣炸烤箱更被列入為不少熱愛料理人士的購買清單，不僅同時具備氣炸鍋與烤箱的功能，操作起來也十分簡單快速，可以說是家中必備的廚房家電之一！然而氣炸烤箱品牌眾多，究竟網友們都在討論哪些品牌，又有哪些選購要點？

網友大推「鍋寶」CP值高 「422」氣炸烤箱這一點深受網友喜愛

觀察近一年來網路熱議的氣炸烤箱品牌，發現除了台灣在地品牌外，「422」、「VOTO」等韓系品牌也高居榜上。其中網友大推在地品牌「鍋寶」的氣炸烤箱，提到其面板上的多種「菜單模式」操作直觀且簡單，並表示「鍋寶氣炸烤箱真的拯救廚房新手！」，另外民眾對於鍋寶保固與售後服務也十分滿意，大讚CP值高、值得入手。

5大氣炸烤箱熱議品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，韓系品牌「422」的迷你氣炸烤箱，也憑著迷你可愛的機身大小深得網友喜愛，紛紛留言推薦說「很適合空間不夠的朋友」、「不管深度、高度、寬度都小了一號，非常好收納」。而「美膳雅」的烤箱外型同樣受到網友的好評，獨特的「復古時尚造型」在社群上也贏得一票支持者，可見民眾在選購氣炸烤箱時有各自不同的考量點。

價格要先過關 氣炸烤箱的容量要買多大？

選購氣炸烤箱時，網友到底在意什麼？從氣炸烤箱選的選購因素調查中，發現「價格」成為網友們最關注的焦點，除了優惠情報之外，民眾也會交流分享在哪些購買通路上會贈送氣炸烤箱的配件等等，讓大家可以用最划算的價格入手心中理想的氣炸烤箱。

氣炸烤箱6大選購因素網路聲量排名。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外「容量」和「外觀」也是許多網友選購時的重要考量。大容量氣炸烤箱可以滿足更多料理的需求，甚至有網友表示「我家的那一台可以把一整隻土雞塞進去，非常方便！」，但也有網友提醒要根據自己廚房的大小來考量，表示「空間比較貴，依自身需求選購即可」並不需要盲目追求最大容量的氣炸烤箱；在外觀方面不同品牌的氣炸烤箱都各有特色，包含「日系美型」、「復古風」、「簡約風」等等，民眾可以按照家裡廚房的裝潢風格作搭配。

除此之外，氣炸烤箱的「清潔便利性」也引來不少網友討論，有網友留言提醒要記得注意氣炸烤箱的內部方不方便清洗，並留言分享說「細密網的會洗到想哭」、「我那一台需要清潔的地方太多了」、「幸好官方有清洗服務」等。

氣炸烤箱的品牌、容量、功能等不同規格百百種，且又是位於中上價位的廚房家電，因此民眾在選購上常常會遇到困難，不知如何入手。若你有購買氣炸烤箱的需求，不妨參考網友們的選購因素，選擇一台符合自己需求的氣炸烤箱吧！

觀看原文→https://bit.ly/3sOB02e

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》