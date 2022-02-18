進口日本雞蛋評估風險低 防檢局：事出緊急 未開專家會議

北台灣缺蛋，農委會擬從美國、澳洲、日本進口雞蛋應急，美日為禽流感疫區，其中日本引發爭議。日本是禽流感疫區，這次專案進口日本雞蛋，日方並未提出申請，而是我國主動開放，農委會表示，因為事出緊急，這次並未經過我國專家會議討論，但經過農委會內部評估，認為開放風險低。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，確實，依照過去慣例，疫區國家要賣東西給其他國家，必須事先提出申請，但因為現階段缺蛋嚴重「要救急」，因此這次沒有召開專家會議討論，由農委會防檢局內部討論評估過後，認為日本禽流感疫情透明、且誠實通報，因此同意專案開放進口；否則依照過去對方國先提出申請文件再審核，時間至少要半年。

徐榮彬表示，國內已經有禽流感疫情，國外也有疫情，基於與日本之間相互信任，經過防檢局評估後，認為我國和日本禽流感疫情都很透明，兩造的疫情通報都很安全，雖然與日本不同禽流感病毒株，但日本通報流程快速透明，國際都知道，這也是評估中的考慮重點，且只針對雞蛋，其他產品並未開放。

泰國是禽流感疫區，也是產蛋大國，是否有考慮從泰國或其他國家進口？徐榮彬說，國際貿易上「你相信日本還是泰國」？他認為，泰國之前在非洲豬瘟疫情上，多次肉製品進到我國，被檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，後才坦承國內有非洲豬瘟病毒；這次日本專案進口雞蛋，必須務實考量，進口後會不會有風險，後來評估風險低，或可能沒有風險，美國也是禽流感疫區，也同樣以區域的概念開放雞蛋進口。

農委會前主委陳保基表示，台灣目前的禽流感病毒，大多是H5N2病毒，是標準的低病原轉高病原的病毒型別，而日韓雖然有也有H5N2，但也有H5N8，如同口蹄疫病毒，兩國彼此都有口蹄疫，也不准對方的產品進口，病毒亞型不同，等於新的傳染病，我國如何能片面認定安全就開放？

陳保基說，解決蛋荒，現在用的方式都不著邊際，幾億元花下去後，還是沒有蛋，且現在也沒有雞。專案開放日本雞蛋進口，那雞蛋以外的其他相關產品是否可以比照辦理？任何國家要賣產品給我國，必須向我國提出文件，申請成為非疫區，我國核准了才准進口；若只是我國主動核准他國為非疫區同意國外產品進口，那未來我國的疫區、非疫區認定會大亂。