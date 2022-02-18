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瞄準竹科消費力 梁以辰美型帶逛RADO遠百竹北新開店

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雷達表庫克船長（Captain Cook）300米自動腕表紅黑限定款，64,900元。圖 / 雷達表提供
雷達表庫克船長（Captain Cook）300米自動腕表紅黑限定款，64,900元。圖 / 雷達表提供

隨著大遠百百貨竹北店的開幕，不少高級鐘表品牌相繼進駐，似乎也看準竹科族群的高消費力商機。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）日前便進駐了竹北遠百一樓開設全新專賣店，除了以金、銀雙色系散發高質感，更找來新生代演員梁以辰美型帶逛，示範了True真我系列腕表的風格造型可能。

曾在「廢財闖天關」中一人分飾三角的梁以辰原本出身廣告演員，清新的氣質並有「狼人殺女神」之稱。先前她應RADO之邀前往竹北遠百雷達專賣店時，便曾在個人instagram帳號（@yi_chan_liang）感性寫下582字長文，文中並提到，「懂得選擇讓生活步調加分的物品，我覺得最值得投資的配件是手表，手表不僅有掌握時間的需求，也是一種生活質感的展現。」

而雖然在宣傳視覺中她戴上了真我系列（True Secret）秘密鏤空自動鑽表情人節限定款，但她也對庫克船長（Captain Cook）300米腕表紅黑限定款印象深刻，表示表款與品牌享受冒險的理念跟她很像，在工作上不安於現狀，「發掘自己更多可能。」

其中她推薦的庫克船長（Captain Cook）300米腕表紅黑限定款是以1962年的一只骨董表款為靈感，漸層的面盤、運動風格與快拆表帶，是品牌近年快速竄紅的明星系列；而她手上配戴的真我系列（True Secret）秘密鏤空自動鑽錶情人節限定款同樣有著漸層的黑、紅雙色面盤，12個小時時標並鑲嵌以鑽石，加上高科技陶瓷的一體成型表帶，讓閃耀、神秘、閃亮，一次擁有。

的瑞士鐘表品牌雷達（RADO），近年積極推出運動風格款式，呼應近年全世界的戶外生活風潮。圖 / 雷達表提供
的瑞士鐘表品牌雷達（RADO），近年積極推出運動風格款式，呼應近年全世界的戶外生活風潮。圖 / 雷達表提供
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）日前甫於竹北遠百開設全新專賣店，並以金銀雙色系、挑高空間呈現高級質感。圖 / 雷達表提供
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）日前甫於竹北遠百開設全新專賣店，並以金銀雙色系、挑高空間呈現高級質感。圖 / 雷達表提供
梁以辰除了美型帶逛，更戴上雷達真我系列秘密鏤空自動鑽錶情人節限定款。圖 / 雷達表提供（合成圖）
梁以辰除了美型帶逛，更戴上雷達真我系列秘密鏤空自動鑽錶情人節限定款。圖 / 雷達表提供（合成圖）

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