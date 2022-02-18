250道工序製成的LV手袋！「最強網紅」Chiara Ferragni呈現貴族品味 木村光希丹寧新款超年輕

提及最足以代表路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）頂級皮件工藝的包款，Capucines絕對是其中之一，這款由品牌創始店地址命名的手袋，自有其尊爵地位，日前義大利「地表最強網紅」暨創業家Chiara Ferragni在情人節就釋出了與桃粉色Capucines合照的照片，也拍出貴族般的品味氣勢。

Chiara Ferragni呈現的是都會女性的穿搭造型，自信幹練；而早前日本女星廣瀨鈴，則是以灰色系的簡約運動服搭配Capucines手袋，展現完全不同、輕盈自由的氛圍；木村光希（Kōki,）則是近期發文「超喜歡我的拍攝團隊」，她選搭新款的Capucines手袋，以四種丹寧布拼接、黃色縫線貫穿，為Capucines經典款式帶來全新風貌，丹寧布的寬背帶舒適且時髦，飾有「4, Rue des Capucines」字樣，呼應路易威登首間店鋪的所在地。Capucines的命名正是來自1854年時，創辦人Louis Vuitton在巴黎Rue Neuve-des-Capucines大街4號所開設首間專門店，體現品牌製箱、皮革工藝，外型簡約而柔美，並融入品牌的細節元素。