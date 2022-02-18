250道工序製成的LV手袋！「最強網紅」Chiara Ferragni呈現貴族品味 木村光希丹寧新款超年輕
提及最足以代表路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）頂級皮件工藝的包款，Capucines絕對是其中之一，這款由品牌創始店地址命名的手袋，自有其尊爵地位，日前義大利「地表最強網紅」暨創業家Chiara Ferragni在情人節就釋出了與桃粉色Capucines合照的照片，也拍出貴族般的品味氣勢。
Chiara Ferragni呈現的是都會女性的穿搭造型，自信幹練；而早前日本女星廣瀨鈴，則是以灰色系的簡約運動服搭配Capucines手袋，展現完全不同、輕盈自由的氛圍；木村光希（Kōki,）則是近期發文「超喜歡我的拍攝團隊」，她選搭新款的Capucines手袋，以四種丹寧布拼接、黃色縫線貫穿，為Capucines經典款式帶來全新風貌，丹寧布的寬背帶舒適且時髦，飾有「4, Rue des Capucines」字樣，呼應路易威登首間店鋪的所在地。Capucines的命名正是來自1854年時，創辦人Louis Vuitton在巴黎Rue Neuve-des-Capucines大街4號所開設首間專門店，體現品牌製箱、皮革工藝，外型簡約而柔美，並融入品牌的細節元素。
例如新款的年輕Flower Chain款式，鍊帶上即裝飾了Monogram的符號，所有經典款的Capucines手袋，都採用Taurillon皮革的裁切與紋理，從黃銅釘釦到手挽環圈，都使用四顆鉚釘來呼應路易威登1896年經典行李箱的細節，袋口的LV標誌由霧面皮革與拋光金屬交織而成，每個手袋的誕生都來自250個製程步驟，工匠組裝縫合成型後，會手工翻出Capucines手袋右側，使用壓線縫飾來固定花瓣輪廓袋蓋，最後裝上皮革手柄，從袋蓋上的Monogram花卉到LV標誌，所有的金屬配件都如同寶石般裝嵌就位，讓包款呈現出如同璀璨首飾的奢華光輝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言