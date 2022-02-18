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250道工序製成的LV手袋！「最強網紅」Chiara Ferragni呈現貴族品味 木村光希丹寧新款超年輕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）Chiara Ferragni和日本女星廣瀨鈴、木村光希在IG釋出Capucines手袋穿搭，演繹多變風格。圖／取自IG
（左起）Chiara Ferragni和日本女星廣瀨鈴、木村光希在IG釋出Capucines手袋穿搭，演繹多變風格。圖／取自IG

提及最足以代表路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）頂級皮件工藝的包款，Capucines絕對是其中之一，這款由品牌創始店地址命名的手袋，自有其尊爵地位，日前義大利「地表最強網紅」暨創業家Chiara Ferragni在情人節就釋出了與桃粉色Capucines合照的照片，也拍出貴族般的品味氣勢。

Chiara Ferragni呈現的是都會女性的穿搭造型，自信幹練；而早前日本女星廣瀨鈴，則是以灰色系的簡約運動服搭配Capucines手袋，展現完全不同、輕盈自由的氛圍；木村光希（Kōki,）則是近期發文「超喜歡我的拍攝團隊」，她選搭新款的Capucines手袋，以四種丹寧布拼接、黃色縫線貫穿，為Capucines經典款式帶來全新風貌，丹寧布的寬背帶舒適且時髦，飾有「4, Rue des Capucines」字樣，呼應路易威登首間店鋪的所在地。Capucines的命名正是來自1854年時，創辦人Louis Vuitton在巴黎Rue Neuve-des-Capucines大街4號所開設首間專門店，體現品牌製箱、皮革工藝，外型簡約而柔美，並融入品牌的細節元素。

例如新款的年輕Flower Chain款式，鍊帶上即裝飾了Monogram的符號，所有經典款的Capucines手袋，都採用Taurillon皮革的裁切與紋理，從黃銅釘釦到手挽環圈，都使用四顆鉚釘來呼應路易威登1896年經典行李箱的細節，袋口的LV標誌由霧面皮革與拋光金屬交織而成，每個手袋的誕生都來自250個製程步驟，工匠組裝縫合成型後，會手工翻出Capucines手袋右側，使用壓線縫飾來固定花瓣輪廓袋蓋，最後裝上皮革手柄，從袋蓋上的Monogram花卉到LV標誌，所有的金屬配件都如同寶石般裝嵌就位，讓包款呈現出如同璀璨首飾的奢華光輝。

每一款Capucines手袋，都經過200道工序完成。圖／LV提供
每一款Capucines手袋，都經過200道工序完成。圖／LV提供
木村光希詮釋路易威登Capucines丹寧拼接手袋，21萬3,000元。圖／取自IG
木村光希詮釋路易威登Capucines丹寧拼接手袋，21萬3,000元。圖／取自IG
外型簡約洗練的Capucines手袋，背後暗藏複雜的創作工序、講究工藝。圖／LV提供
外型簡約洗練的Capucines手袋，背後暗藏複雜的創作工序、講究工藝。圖／LV提供
木村光希詮釋路易威登Capucines丹寧拼接手袋，21萬3,000元。圖／取自IG
木村光希詮釋路易威登Capucines丹寧拼接手袋，21萬3,000元。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Capucines手袋，色澤年輕耀眼。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Capucines手袋，色澤年輕耀眼。圖／取自IG
Capucines手袋的命名，來自1854年首家專門店的巴黎地址Rue Neuve-des-Capucines大街。圖／LV提供
Capucines手袋的命名，來自1854年首家專門店的巴黎地址Rue Neuve-des-Capucines大街。圖／LV提供
Capucines手袋構造繁複，每只手袋都經過250個工序製成。圖／取自LV官網
Capucines手袋構造繁複，每只手袋都經過250個工序製成。圖／取自LV官網
花瓣輪廓的袋蓋，搭配如吊飾般精緻的手工裝嵌金屬Monogram花卉。圖／LV提供
花瓣輪廓的袋蓋，搭配如吊飾般精緻的手工裝嵌金屬Monogram花卉。圖／LV提供
Capucines手袋選用Taurillon皮革，是路易威登經典材質，牛皮襯裡的紋理隨著歲月歷久彌新。圖／LV提供
Capucines手袋選用Taurillon皮革，是路易威登經典材質，牛皮襯裡的紋理隨著歲月歷久彌新。圖／LV提供
Capucines手袋外側的LV品牌標誌以精緻手工打造而成。圖／LV提供
Capucines手袋外側的LV品牌標誌以精緻手工打造而成。圖／LV提供
Flower Chain款式Capucines手袋，22萬2,000元。圖／取自LV官網
Flower Chain款式Capucines手袋，22萬2,000元。圖／取自LV官網

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