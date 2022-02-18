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一眼看光光？CORUM Panoramique陀飛輪 根本魔術大師！
眼見不為憑，看似空無一物的空氣或事件裡，總隱藏著神秘的原理知識。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）推出新款Golden Tourbillon Panoamique陀飛輪，在看似穿透的視覺中呈現了巧奪天工的機械工藝，宛如魔法大師，神秘魔幻！
這只獨特的藍寶石水晶機芯是由製表大師Christophe Claret所操刀設計，並符合品牌過去以金幣、隕石、孔雀羽毛為面盤的特殊手法。所謂的「Panoamique」譯為中文則為「全景」，除了形容CO382手上鍊機芯的通透，也代表特殊的金橋表冠四面開窗，任人360度、全景欣賞的特色。
傳統的機械機芯多有上層的面盤、底層的橋板，以固定正中央的機芯零件。但CO 382機芯則改以三片式的藍寶石水晶替代，穿透、空靈的視覺，帶來漂浮的神秘感受。38乘53毫米的白金表殼，總計鑲嵌了73顆藍寶石與236顆圓形切割鑽石，同時表帶的表扣再密鑲以104顆圓形切割鑽石，訂價1,188萬，全世界限量1只。
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