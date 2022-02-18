快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一眼看光光？CORUM Panoramique陀飛輪 根本魔術大師！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
CORUM Golden Tourbillon Panoamique陀飛輪，訂價1,188萬，全世界限量1只。
CORUM Golden Tourbillon Panoamique陀飛輪，訂價1,188萬，全世界限量1只。

眼見不為憑，看似空無一物的空氣或事件裡，總隱藏著神秘的原理知識。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）推出新款Golden Tourbillon Panoamique陀飛輪，在看似穿透的視覺中呈現了巧奪天工的機械工藝，宛如魔法大師，神秘魔幻！

這只獨特的藍寶石水晶機芯是由製表大師Christophe Claret所操刀設計，並符合品牌過去以金幣、隕石、孔雀羽毛為面盤的特殊手法。所謂的「Panoamique」譯為中文則為「全景」，除了形容CO382手上鍊機芯的通透，也代表特殊的金橋表冠四面開窗，任人360度、全景欣賞的特色。

傳統的機械機芯多有上層的面盤、底層的橋板，以固定正中央的機芯零件。但CO 382機芯則改以三片式的藍寶石水晶替代，穿透、空靈的視覺，帶來漂浮的神秘感受。38乘53毫米的白金表殼，總計鑲嵌了73顆藍寶石與236顆圓形切割鑽石，同時表帶的表扣再密鑲以104顆圓形切割鑽石，訂價1,188萬，全世界限量1只。

三層的藍寶石水晶結構，取代了傳統的金屬夾板，更帶來通透、魔術般的神秘視覺。圖 / 崑崙表提供
三層的藍寶石水晶結構，取代了傳統的金屬夾板，更帶來通透、魔術般的神秘視覺。圖 / 崑崙表提供
CO 382機芯則改以三片式的藍寶石水晶替代，穿透、空靈的視覺，帶來漂浮的神秘感受。圖 / 崑崙表提供
CO 382機芯則改以三片式的藍寶石水晶替代，穿透、空靈的視覺，帶來漂浮的神秘感受。圖 / 崑崙表提供
圖 / 崑崙表提供崑崙的酒桶型腕表常在側邊顯示小窗，讓人能從側面一覽機芯結構。
圖 / 崑崙表提供崑崙的酒桶型腕表常在側邊顯示小窗，讓人能從側面一覽機芯結構。

鑽石 品牌

延伸閱讀

NBA／金塊主力均衡發揮 主場驅逐魔術完成復仇

上海鑽石進口 去年創新高

NBA／一甩1月戰績低潮 爵士拆穿魔術維持2月不敗

NBA／塞爾蒂克清理薪資空間 送2名報銷球員去魔術

相關新聞

瞄準竹科消費力 梁以辰美型帶逛RADO遠百竹北新開店

隨著大遠百百貨竹北店的開幕，不少高級鐘表品牌相繼進駐，似乎也看準竹科族群的高消費力商機。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）日前...

250道工序製成的LV手袋！「最強網紅」Chiara Ferragni呈現貴族品味 木村光希丹寧新款超年輕

提及最足以代表路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）頂級皮件工藝的包款，Capucines絕對是其中之一，這款...

一眼看光光？CORUM Panoramique陀飛輪 根本魔術大師！

眼見不為憑，看似空無一物的空氣或事件裡，總隱藏著神秘的原理知識。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）推出新款Golden To...

哈根達斯半價、咖哩買1送1！台南三井Outlet美食懶人包

倍受外界期待的「台南三井outlet」將於2月25日正式開幕，並已於近日展開試營運。除了有眾多國際名品進駐外，台南三井o...

聰明省錢趁現在！特力屋出清殺3折起 百元有找很划算

又到搶便宜的時間，特力屋即日起至3月15日，在全台實體門市推出清活動，收納商品、戶外家具最低3折、燈源與地板地墊5折、燈...

新藝術入門必備 慕夏實體展搭配線上導覽

幕夏真跡畫作睽違10年以上終於再度來台，日前邀請謝哲青舉辦「世紀末的年輕風格」套票講座，開賣當日立即售罄，講座當天謝哲青分享歐洲新藝術起源及慕夏風格特色，相當值回票價，這次展覽內容厚實，且慕夏風格更是許多繪師、設計人重要啟發，對於喜愛藝術入門的人來說是非常重要的前哨站，且真跡來台機會相當難得，因此也獲得捷克慕夏基金會授權，額外再加碼推出線上導覽課程「遇見幕戲的浪漫與永恆」，邀請謝哲青老師為主講，除了收錄人氣講座精華片段，更實地進入展覽現場拍攝，五大主題區挑選重點展件，透過深入淺出的方式介紹，對於許多看過展覽的人，將有機會給予不同的視角解讀，若尚未看過展覽的人，也可以當作觀展的預習，了解切角去賞析畫作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。