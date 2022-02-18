哈根達斯半價、咖哩買1送1！台南三井Outlet美食懶人包

倍受外界期待的「台南三井outlet」將於2月25日正式開幕，並已於近日展開試營運。除了有眾多國際名品進駐外，台南三井outlet並打造大型美食廣場，還有多間戶外餐廳與咖啡廳。其中「銀座羅豚食堂」為台灣首間門市，其他如合點壽司、suage北海道湯咖哩等21個品牌，更是台南首店，提供府城民眾更豐富的餐飲選擇。

眾多品牌中，「金子半之助」至2月23日期間，消費滿520元，免費招待氣泡飲1杯；3月13日前，現場加入會員贈送「9折優惠券」；2月25日至3月13日，會員消費享點數2倍。開幕前3日，指定場次前80名顧客，可獲得刮刮卡，有機會獲得天丼半價等優惠。

「勝勢豬排」2月25日至2月27 日期間，來店消費套餐1份就送古早味布丁1份，送完為止。2月25起，全台分店消費滿 1,600 元，即送聯名手工帆布袋1只， 送完為止。

「Suage湯咖哩」2月25日~至2月27日期間，「炙燒角煮湯咖哩」、「帶骨雞腿湯咖哩」享買1送1，每日限量 30 組。2月28日前推消費滿688元，即可獲得100元抵用券。

「NARA Thai Cuisine」推出「泰台忘蝦醬米糕」，每套380元，消費滿500元可享77元加購紅咖哩雞肉，消費滿千可抽萬元折價券。「彌生軒」2月22日起試營運，消費600送越光米1包，送完為止。

2月25日至3月24日期間，「薄多義」消費滿888可參加抽獎，贈出惡魔烤半雞、瑪格莉特披薩等贈禮，新會員加入贈送100元招待券。「串家物語」開幕期間消費即可抽獎，有機會獲得5～95折優惠券。

「Mister Donut」於2月16日至23日期間，可享買6送3優惠，滿350元加贈神秘小禮物，還有指定飲品第二件5折。「哈根達斯」雙球冰淇淋可享第2份50元，消費金額滿千再贈品牌好禮。

「橫濱牛排」至2月23日前，點購任一主餐，加30元就可享酥炸軟殼蟹1隻。「DONQ」於2月25日至3月1日期間，原味迷你可頌享買10送2；3月2日至3月6日，迷你巧克力可頌享買10送2。2月25日至3月6日期間，包括明太子法國、中雙糖花生美濃等指定品項，各有不同時段第2個半價的優惠。

【台南三井OUTLET 餐飲品牌】

【主題餐廳】

ASHA（新型態）

聚豐樓［台灣新知味］

合點壽司 がってん寿司（台南首發）

Suage北海道湯咖哩（台南首發）

NARA Thai Cuisine（台南首發）

乾杯

三河中川屋（台南首發）

京都勝牛（台南首發）

但馬屋（台南首發）

伊勢路勝勢日式豬排（台南首發）

薄多義

高麗園

串家物語（台南首發）

涮乃葉

橫濱牛排（台南首發）

銀座羅豚食堂 （全台首發）

鶴橋風月大阪燒（台南首發）

彌生軒（台南首發）

京都柚子豚骨拉麵研究中心（台南首發）

點點心

十二月（台南首發）

【美食廣場】：

雞三和（台南首發）

想想咖哩（台南首發）

銀座宮下 牛壽喜屋（台南首發）

張記海南雞飯（台南首發）

金子半之助

宮武讚岐烏龍麵

林聰明沙鍋魚頭

碳呷郎（台南首發）

之堡

時懿 黃燜雞米飯

韓國食堂 菜豚屋（台南首發）

繼光香香雞

萬波島嶼紅茶

Häagen-Dazs

同記安平豆花

【人氣甜品伴手禮】

郭元益

御前上茶

GODIVA

DONQ(MiniOne)

Mochi Mochi鬆餅屋

府城市集

Beard papa's （台南首發）

Mister Donut

達橙生活館

Whittard（台南首發）