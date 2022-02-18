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聰明省錢趁現在！特力屋出清殺3折起 百元有找很划算

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
仿玻紋一桌二椅原價7,990元、特價2,397元。圖／特力屋提供
仿玻紋一桌二椅原價7,990元、特價2,397元。圖／特力屋提供

又到搶便宜的時間，特力屋即日起至3月15日，在全台實體門市推出清活動，收納商品、戶外家具最低3折、燈源與地板地墊5折、燈具7折起，有許多超便宜好康可以搶。

喜歡收納的人，可以挑選義大利KIS C-Box收納整理箱系列，都在義大利製造共有8種尺寸，原價79元起，特價39元起，百元有找可以讓家中更乾淨；另款西班牙TATAY上掀式收納整理箱63L，原價999元，特價3折只要299元。

如果喜歡戶外活動、露營等，如IRIS抗菌便攜冰桶原價699元、5折價350元；可以放在室外的仿玻紋一桌二椅原價7,990元、特價2,397元，在戶外享受歐式的風格。

想讓家中地板有煥然一新的風格，有復古花磚幾何地墊原價499元、特價299元，輕鬆就能讓家中整體氛圍全部改變。

燈具也有不少特價，如特力屋卡洛迪家族燈系列，有著仿水泥烤漆高質感，還有多種款式，原價790元、特價553元起。

西班牙TATAY上掀式收納整理箱63L，原價999元，特價3折只要299元。圖／特力屋提供
西班牙TATAY上掀式收納整理箱63L，原價999元，特價3折只要299元。圖／特力屋提供
IRIS抗菌便攜冰桶原價699元、5折價350元。圖／特力屋提供
IRIS抗菌便攜冰桶原價699元、5折價350元。圖／特力屋提供
特力屋出清特賣3折起。圖／特力屋提供
特力屋出清特賣3折起。圖／特力屋提供

義大利 露營 西班牙

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