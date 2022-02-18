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2022「KKBOX潮流新聲」首度在Meta元宇宙發聲

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Meta 2022 KKBOX潮流新聲，鄭宜農、阿爆（阿仍仍）、雷擎、LÜCY、鶴The Crane等5人以Avatar虛擬替身進入Horizon Workrooms異地互動。圖／KKBOX提供
Meta 2022 KKBOX潮流新聲，鄭宜農、阿爆（阿仍仍）、雷擎、LÜCY、鶴The Crane等5人以Avatar虛擬替身進入Horizon Workrooms異地互動。圖／KKBOX提供

元宇宙話題正夯，KKBOX宣布與致力發展元宇宙的跨國社群科技企業Meta攜手合作，共同呈獻「2022年潮流新聲Rising Star」，由兩大創作歌手阿爆（阿仍仍）、鄭宜農率領2022潮流新聲 LÜCY、雷擎、鶴The Crane等3位入選代表，透過3D Avatar虛擬替身進入元宇宙虛擬空間Horizon Workrooms即時異地互動、協作交流，不僅打造令人耳目一新的感官體驗，更為聲音創作開創新局，展現虛擬世界未來的無限可能。

「潮流新聲」為華語音樂圈年度竄紅新星的重要風向指標，KKBOX為延續音樂風雲榜潮流新聲獎項影響力，自去年起製播Podcast獨家節目《潮流新聲 Rising Star》，邀請音樂圈業界人士共同評選市場極具發展潛力的新聲音，並邀請阿爆與鄭宜農加上華語編輯群擔綱主持，介紹具才華及潛力的音樂創作者，更進一步從提名人選中評選出10組音樂人成為「年度潮流新聲」，為華語流行音樂注入新能量。

KKBOX和Meta理念相近一拍即合，促成此次虛擬實境合作，於Meta虛擬會議空間Horizon Workrooms製作元宇宙Podcast特別企劃，共同打造「2022年潮流新聲Rising Star」虛擬特輯，也為即將到來的第17屆KKBOX音樂風雲榜暖身。

Horizon Workrooms為Meta旗下的元宇宙虛擬會議室，能讓身處異地的使用者在VR虛擬空間中即時交流，即便在空間與距離限制下，仍能以3D Avatar虛擬替身「面對面」遠端互動協作。這次特別企劃由KKBOX《潮流新聲 Rising Star》主持人阿爆和鄭宜農主持，受訪者為入選2022潮流新聲的LÜCY、雷擎、鶴The Crane等3位代表參與，共同錄製新科技時代的虛擬Podcast特輯。

在進入Workrooms之前，5人透過頭戴式VR裝置Meta Quest 2、手持Touch 控制器，以Q版Avatar現身虛擬會議室。鄭宜農提到，平常在KKBOX Studio錄音室錄製Podcast時能夠看得見彼此，這次特別之處在於大家都在不同地方錄音，但戴上VR裝置卻可以「坐在一起」，還能使用Workrooms常駐的虛擬白板同步繪畫與書寫，展現共同創作力。

在虛擬錄影當天特別為Avatar打造彩虹色系造型的阿爆表示，對於5人能在Workrooms同步一起JAM 歌、對唱令人印象深刻。不僅如此，Avatar虛擬替身的動作也非常流暢，手勢動作或眨眼等細節也與真人相近，甚至更可愛。5人對於虛擬替身的造型都很有想法，包括性別、膚色、妝容、髮型、服裝等，在元宇宙能擺脫真實世界的框架，設定自己想要的角色樣貌和造型穿搭，也能透過不同詮釋盡情表達自我。

KKBOX潮流新聲節目結合Meta Workrooms技術，聯手呈獻的「2022年潮流新聲Rising Star」虛擬特輯與節目花絮，即將於第17屆KKBOX音樂風雲榜前夕預熱上線。主持人阿爆和鄭宜農也將率領2022潮流新聲LÜCY、雷擎、鶴The Crane等3位入選代表，以表演嘉賓身分齊登本屆音樂風雲榜舞台實體互JAM，當晚也將曝光虛擬特輯驚喜片段。

第17屆KKBOX音樂風雲榜將於2月26日晚上7點於臺北流行音樂中心登場，主持人將由LuLu黃路梓茵4度接下重任，演出陣容包括前述5位潮流新聲代表與表演嘉賓，還有年度風雲歌手暨表演嘉賓八三夭、艾薇、告五人、邱鋒澤、韋禮安、動力火車；同場集結表演嘉賓包括電音雙人組G5SH、最潮女聲Karencici、唱作歌手Marz23、大勢饒舌團體Multiverse、嘻哈歌手SOWUT、搖滾樂團TRASH、金音才子呂士軒、創作新人琳誼Ring、饒舌鬼才熊仔、三金鬼才盧廣仲、金曲新人壞特?te。當晚還有即將驚喜登場的香港人氣男團MIRROR全能成員Edan呂爵安、金曲台語歌王許富凱，呂爵安將與邱鋒澤跨港台異地共演，金曲台語歌王許富凱也將與琳誼對唱飆歌。

Meta 2022 KKBOX潮流新聲將擔任第17屆KKBOX音樂風雲榜表演嘉賓。圖／KKBOX提供
Meta 2022 KKBOX潮流新聲將擔任第17屆KKBOX音樂風雲榜表演嘉賓。圖／KKBOX提供
Meta 2022 KKBOX潮流新聲，（圖左起）雷擎、LÜCY、鶴The Crane以Avatar虛擬替身進入Horizon Workrooms異地互動。圖／KKBOX提供
Meta 2022 KKBOX潮流新聲，（圖左起）雷擎、LÜCY、鶴The Crane以Avatar虛擬替身進入Horizon Workrooms異地互動。圖／KKBOX提供
KKBOX宣布與致力發展元宇宙的跨國社群科技企業Meta攜手合作，共同呈獻「2022年潮流新聲Rising Star」，圖左起為鄭宜農、阿爆（阿仍仍）。圖／KKBOX提供
KKBOX宣布與致力發展元宇宙的跨國社群科技企業Meta攜手合作，共同呈獻「2022年潮流新聲Rising Star」，圖左起為鄭宜農、阿爆（阿仍仍）。圖／KKBOX提供
Meta 2022 KKBOX潮流新聲，（圖左起）阿爆（阿仍仍）、鄭宜農以Avatar虛擬替身進入Horizon Workrooms異地互動。圖／KKBOX提供
Meta 2022 KKBOX潮流新聲，（圖左起）阿爆（阿仍仍）、鄭宜農以Avatar虛擬替身進入Horizon Workrooms異地互動。圖／KKBOX提供

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