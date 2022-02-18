日本團費驚驚漲？業者：團費不是問題，重點是何時開放

疫情趨穩，日本宣布3月起邊境管制鬆綁，入境日本隔離時間將縮短為3天，消息一出，旅遊業者積極動作，日本各城市多項產品陸續上架，其中，雄獅旅行社官網上架的日本預購團，大阪機加酒5日每人74,900元起，團費驚人，引起討論，網友還反問，「這是日幣計價嗎？」

雄獅旅遊總經理游國珍指出，雖然無法預期何時解封，但仍會預先做好準備，目前已取得長榮航空日本包機機位數2,654席次，自3月22日至6月28日期間，推出5大區域、7大城市的自由行行程。從官網可見，日本自由行商品目前都已上架，包括東北地區仙台、青森、北陸地區名古屋、小松、關東地區東京、關西地區大阪、四國松山等。

日本是台灣人最愛的旅遊國家，因疫情困居國內兩年，許多遊客已按耐不住，期待開放國門「立即飛」，也因此，日本宣布3月起鬆綁邊境管制，不少遊客急探售價，其中又以雄獅官網的「日本」專區點閱飆高，日本賞櫻最快出發日為3月31日，但價格也高居不下，大阪機加酒5日每人要價近7萬5千元起跳，相較過去櫻花季節自由行約4~5萬元，漲幅頗為驚人。

游國珍指出，雖有行程，但仍要看台、日兩地邊境開放政策，才能確定可執行的時程；目前多數民眾應該都還在觀望，對於出入境免隔離期望不高，可能要等狀況更明朗一點，「例如日本針對台灣開放入境免隔離、台灣入境隔離天數縮短到3天以內，這樣民眾才會有報名意願」，他也坦承，「目前應該還不到那個時機點。」

對於價格飆高，游國珍認為，剛開放的前三個月，團費一定會偏高，因為所有原物料都上漲，團費也必然調漲；「團費調漲不會沒有市場，重點是何時開放。」