快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本團費驚驚漲？業者：團費不是問題 重點是何時開放

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
今年有機會到日本賞櫻嗎？許多遊客熱切期待。圖／摘自雄獅旅遊官網
今年有機會到日本賞櫻嗎？許多遊客熱切期待。圖／摘自雄獅旅遊官網

疫情趨穩，日本宣布3月起邊境管制鬆綁，入境日本隔離時間將縮短為3天，消息一出，旅遊業者積極動作，日本各城市多項產品陸續上架，其中，雄獅旅行社官網上架的日本預購團，大阪機加酒5日每人74,900元起，團費驚人，引起討論，網友還反問，「這是日幣計價嗎？」

雄獅旅遊總經理游國珍指出，雖然無法預期何時解封，但仍會預先做好準備，目前已取得長榮航空日本包機機位數2,654席次，自3月22日至6月28日期間，推出5大區域、7大城市的自由行行程。從官網可見，日本自由行商品目前都已上架，包括東北地區仙台、青森、北陸地區名古屋、小松、關東地區東京、關西地區大阪、四國松山等。

日本是台灣人最愛的旅遊國家，因疫情困居國內兩年，許多遊客已按耐不住，期待開放國門「立即飛」，也因此，日本宣布3月起鬆綁邊境管制，不少遊客急探售價，其中又以雄獅官網的「日本」專區點閱飆高，日本賞櫻最快出發日為3月31日，但價格也高居不下，大阪機加酒5日每人要價近7萬5千元起跳，相較過去櫻花季節自由行約4~5萬元，漲幅頗為驚人。

游國珍指出，雖有行程，但仍要看台、日兩地邊境開放政策，才能確定可執行的時程；目前多數民眾應該都還在觀望，對於出入境免隔離期望不高，可能要等狀況更明朗一點，「例如日本針對台灣開放入境免隔離、台灣入境隔離天數縮短到3天以內，這樣民眾才會有報名意願」，他也坦承，「目前應該還不到那個時機點。」

對於價格飆高，游國珍認為，剛開放的前三個月，團費一定會偏高，因為所有原物料都上漲，團費也必然調漲；「團費調漲不會沒有市場，重點是何時開放。」

日本 隔離 大阪

延伸閱讀

馬祖東引突破疫情限制 和日本與那國島線上交流

日本蛋疑慮 蘇貞昌：不會從有疫區地方進口請國人放心

下一趟日本旅遊去哪裡？前往台北捷運中山站看壁面廣告拍照找答案

2022訪日獎勵旅遊 日本觀光局推薦「42個魅力體驗」活動景點

相關新聞

最新花況！ 2022「武陵農場」櫻花滿開一日遊 賞櫻景點地圖、遊園路線、停車資訊全攻略

台灣最高櫻花殿堂「武陵農場櫻花季」2022年居然提早登場了!!! 今年武陵的櫻花提早在春節期間綻放，在櫻花季交通管制日期前就引爆賞櫻人潮，桃桃這次是首次造訪武陵農場賞櫻，一開始就發生小插曲，行程整個大打亂，不過最後還是有如願上到武陵農場賞櫻，充滿血淚的《武陵農場櫻花攻略》跟著桃桃一起來賞櫻吧!!

日本團費驚驚漲？業者：團費不是問題，重點是何時開放

疫情趨穩，日本宣布3月起邊境管制鬆綁，入境日本隔離時間將縮短為3天，消息一出，旅遊業者積極動作，日本各城市多項產品陸續上...

2000盆繡球花迎客！ 「台北杜鵑花季」搭捷運就到，228連假大安森林公園賞杜鵑、繡球花海

每年3月舉辦的台北杜鵑花季成了賞花愛好者每年期待的盛事！「2022台北杜鵑花季」將於3/1開跑，因天候影響，公園裡的杜鵑花、2000盆繡球花已迫不急待要跟大家見面，盛花期預計在2月下旬至3月上旬，利用

小孩免費！淡水蘊泉庄飯店推專案 泡琥珀黃金泉吃鍋、還有原木小社區盡情放電

春節連假結束，即將迎來228假期，想來場親子之旅又不想塞車費力，不妨安排淡水行。蘊泉庄溫泉度假飯店即日起至3月31日推出...

燈節、櫻花季、藝術展.. 全台「二月台灣旅遊月曆」活動滿滿，走春也要注意防疫

全台二月的活動也是滿滿滿！可以感受到全台都在慶祝新春的熱度～今年的二月除了有9天年假，還有元宵節、二二八，假期這麼多，必須提前為外出行程做準備！跟著小編的重點整理，一起來看看二月全台有什麼活動好參加吧～不過小編也要先提醒大家，參加活動的同時也要注意防疫哦！

西華飯店一鞠躬熄燈！老客人：以後讓我住哪裡？

32年歷史的台北老飯店「台北西華飯店」今（15日）熄燈，下午一點送完最後一名房客，員工面對大門一字排開，向眾人鞠躬告別；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。