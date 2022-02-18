屏東半島歌謠祭3月18日登場 老派新潮交融音樂盛會

被譽為年度民謠音樂盛事的屏東半島歌謠祭，受疫情影響延至3月18至20日在恆春西門廣場登場，這場在古城遺跡擁抱下聽音樂的盛事，以恆春半島傳統民謠（閩南語古調）為基底，交織融合流行、爵士、交響樂等多元曲風，串連學校、協會和在地音樂人，今年開創1人獨唱到1000人大合唱的不同表演型式，並跨國邀曾參與漫威電影的作曲家改編恆春民謠，為常民音樂創造無限可能。

縣文化處長吳明榮說，民謠是即興演唱富有情感的常民表演藝術，不同人數表演型態會有不同驚喜，1人獨唱時是情緒的宣洩，2人對唱是情感的撩撥、鬥嘴，5人齊唱時是述說共同的故事，在「詩市集」節目安排1至10人不同的演出形式；演唱者融合常民小吃即興演唱，市集攤位販售在地美食綠豆蒜、鹹粿、青草茶、滷肉飯等，市集化身阿嬤的即興舞台，千人傳唱是重頭戲，號召超過20個單位、上千在地人排練，傳達地方對傳統民謠的熱情和喜愛。

他說，半島歌謠祭以恆春西門廣場為核心，周邊由古城門及城牆圍繞，成為最棒的觀眾席；「微光製造」舞團與在地媽媽共同編舞創作，融合民謠音樂與生活Talk秀即興演出；還跨國邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri，加入半島的自然氣息及氛圍，改編恆春民謠，由台北愛樂管弦樂團帶領軍上千民眾共譜「恆春山海交響曲」，在5個舞台不斷切換，讓觀眾聽到原汁原味的民謠和最國際的電影交響樂。

他說，世界音樂正流行改編傳統古調，加入流行音樂的創作風氣，過往的經典民謠經過現代音樂人重新詮釋演唱，除了保有老旋律的熟悉，更有新曲調的驚奇；2018年起正是「老調新聲」音樂的實驗舞台，每年邀請國內外優質音樂人重新詮釋台灣恆春民謠，加入流行、爵士、搖滾等不同風格，讓老調也可以很時尚，今年邀請以台式情歌聞名的歌手李英宏、因「數字搖滾」節奏多變而聞名的獨立樂團大象體操，帶來的創作都可能成為未來的專輯歌曲。