星宇首架廣體客機5月飛亞太 張國煒：飛航網絡更加完備

星宇航空首架A330neo廣體客機在今天（18日）正式交機，為國內首見新機型，預計5月加入營運，由於星宇共承租8架A330neo，今年還會再導入3架同款新機，未來逐步在澳門、胡志明市、新加坡、曼谷和東京等亞太區域航點服務。滿足中長程航線需求。

星宇航空董事長張國煒表示，歷經多時與團隊研究及討論，星宇挑選最合適的中長程客機，搭配現有A321neo與即將加入的A350XWB，其短、中及長程機型皆各具特色，可使星宇機隊的飛航網絡更加完備；A330neo性能優越，且利於飛航員在Airbus機型間轉換，此機型的加入不僅將使機隊運用更有彈性，也可讓更多區域航線旅客享受到星宇航空的服務。

星宇航空機隊今年正式開啟全面升級的序幕，除加入A330neo，長程客機A350XWB也將於下半年開始交機，未來A321neo、A330neo及A350XWB短、中、長程三大主力機型相互搭配，可增加航網密度及範圍最佳化。