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生活市集出清特賣5折起！自有品牌三層衛生紙每包平均省30%

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
生活市集新推出櫻花粉三層衛生紙，2月21日至2月28日於全站下單任一商品滿1元即可登記一箱。圖／生活市集提供
生活市集新推出櫻花粉三層衛生紙，2月21日至2月28日於全站下單任一商品滿1元即可登記一箱。圖／生活市集提供

年後漲價消息頻傳，生活市集將於2月21日至2月28日舉辦為期一周的「月底省薪節」，祭出滿百送百、限時搶超殺神券等活動，並集結多種優質主題專區。針對本月漲價話題最熱的衛生紙，生活市集新推出自有品牌三層蓬厚抽取式衛生紙，厚實柔軟度、韌性及CP值升級，迎接春季推出櫻花粉新包裝，只要下單即有機會免費抽整箱。此外，生活市集還設立服飾清倉特賣會、冬季出清及福利品專區，提供多款生活好物降價優惠，指定會場消費再享3%生活幣，最高還能抽100%回饋。

衛生紙是民眾每日需求量極高的消耗性民生用品，因此漲價消息一出，不少民眾受預期性心理影響，紛紛至各大通路搶購囤貨。以衛生紙為主力商品之一的生活市集，年前將自有品牌夯吉衛生紙換上虎年新裝，每包最低6.1元超值價，銷量一度大增4倍；近日再推出浪漫春季粉色新包裝，CP值同步升級，主打三層蓬厚，每包不到11元，較市面上三層抽取式衛生紙平均可省下30%價格。生活市集「月底省薪節」活動期間將舉辦消費抽好禮，2月21日至2月28日於全站下單任一商品，滿1元即可登記抽生活市集三層抽取式衛生紙一箱。

部分消費者為了節省荷包，針對高單價的3C家電會轉往購買福利品，不論是展示機或外觀稍有瑕疵但不影響運作的新機，皆有很大幅度的價格讓利。生活市集觀察「福利品出清特賣專區」銷售數據表示，近一周福利品訂單數成長42%，最熱銷類別分別為手機、廚房家電及平板商品；除了3C家電外，專區還網羅即期食品、日用清潔商品、美妝用品、服飾、寢具等福利品，部分商品為全新出清或僅包裝細微瑕疵，最低下殺5折起。

此外，生活市集還設立「服飾清倉特賣」及「冬季出清特殺」兩大激省會場，2月28日前「服飾清倉特賣」會場多款服飾低至6折起、貼身衣物百元有找，活動期間於會場消費任一商品並登記，最高回饋3%生活幣。「冬季出清專區」則享雙重回饋活動，2月28日前下單專區任一商品，即可登記抽88生活幣；活動期間於專區消費滿4件商品，再抽100%生活幣回饋。

天天推出超殺折扣的生活市集本月再舉辦促銷活動，「月底省薪節」將於2月21日至2月28日開跑，購買會場商品滿百元即可登記搶百元生活幣，3月初即歸戶；2月23、24日則祭出限時搶神券活動，活動當天指定時段限時開搶折價券，購買即享全站最低折扣。

生活市集也攜手銀行、超商兩大異業合作夥伴提供好康優惠，即日起至2月28日於全站消費刷中國信託、台新、國泰世華等16大銀行信用卡最高享16%刷卡金回饋，周六持新光銀行信用卡單筆消費滿 600元再送6%生活幣；2月21日起則推出超商取貨優惠，活動期間下單並於7-ELEVEN 取貨，登記就送CITY CAFE中杯熱拿鐵。

生活市集三層抽取衛生紙主打高CP值，較市面上三層抽取式衛生紙平均可省下30%價格。圖／生活市集提供
生活市集三層抽取衛生紙主打高CP值，較市面上三層抽取式衛生紙平均可省下30%價格。圖／生活市集提供

衛生紙 漲價 超商

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