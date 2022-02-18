PChome 24h購物開學3C全場56折起！推薦熱銷高CP值筆電

大學生開學帶動筆記型電腦熱銷，根據PChome 24h購物觀察，全站筆電近一周銷量狂飆近3倍，兼具娛樂與文書用途的電競筆電躍升主流。看好開學旺季將帶動買氣持續增長，PChome 24h購物精選5款「熱銷高CP值筆電」，包括Surface Pro 8、ASUS VivoBook翻轉觸控筆電、ASUS RTX350電競筆電、HP輕薄筆電、Lenovo IdeaPad Slim 3輕薄筆電等，一次滿足商務及學生族群；更推出開學3C全場56折起、2月21日晚上8點至11點限時加碼指定筆電LINE購物回饋5%，搭配Pi拍錢包綁定Pi卡最高可享10%回饋，同時還有獨家好禮多重送，2月28日前下單指定筆電，即有機會享1TB一年雲端儲存空間（市價999元）、PC-cillin 2022防毒軟體（市價990元）。

PChome 24h購物分析開工開學筆電採購趨勢，熱銷價格帶約介於2萬元～3萬元左右，以「輕薄便攜、2in1翻轉觸控、Wi-Fi 6快速連線及快充功能」為挑選要點，主力規格為14、15吋Intel 11代Core i5以上機種，像是各大品牌極力推廣的文書效能款、創作者筆電相關商品，皆廣受消費者歡迎；電競筆電熱門品牌包括ASUS ROG、MSI微星、技嘉、RAZER等，近期相繼推出Intel 12代電競筆電新品，搭配顯卡Nvidia RTX3070Ti、RTX3080Ti機型備受矚目，也成為開學筆電的口袋推薦清單。

針對想要入手新款筆電的消費者，PChome 24h購物精選5款熱銷高CP值筆電，部分機種還有限時特惠，包括Microsoft微軟新機「Surface Pro 8 13吋觸控筆電」，為首台獲得Intel Evo認證的全方位筆電，兼具平板靈活運用，開學入手新機預購價36,888元、並將於3月1日開賣現貨；360度觸控翻轉「ASUS VivoBook TP470 14吋翻轉觸控筆電」，採廣視角螢幕、Wi-Fi 6使線上遊戲或視訊通話更順暢，2月22日前狂降6,000元、驚喜價23,900元；強大多工作業「ASUS FX506HCB 15.6吋RTX350電競筆電」，具備超狂容量512GB，通過軍規等級耐用度，2月22日前特價33,900元；經典文書機「HP 14吋輕薄筆電」羽量級機身僅1.47kg、厚度小於一枚硬幣，且支援快充技術，2月27日前特價19,900元；超高效能「Lenovo IdeaPad Slim 3 82KT001DTW 14吋輕薄筆電」採杜比音效，並貼心配備視訊遮蔽蓋保障隱私，2月28日前8折超值價16,900元。

PChome 24h購物同步開跑「開學迎新趴3C殿堂」全場下殺56折起、「宅家辦公」活動，包括多款人氣筆電、鍵盤滑鼠、外宿生活用品等皆有優惠，購買指定筆電滿額登記送1,000 P幣、滿2,022元加碼抽萬元XBOX主機、小米掃拖機器人2。