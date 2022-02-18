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緬懷勇氣時刻 波爾表杜立特突擊隊腕表 預購甜甜價誘客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
包含40、45、46毫米的表款皆有黑、綠、藍，三色面盤可供選擇，表款搭配的機芯、功能也略有不同。圖 / 波爾表提供
包含40、45、46毫米的表款皆有黑、綠、藍，三色面盤可供選擇，表款搭配的機芯、功能也略有不同。圖 / 波爾表提供

世界動盪不安，烏俄邊境情勢一觸即發，這不禁讓人想起上一世紀的二次世界大戰，也讓人懷念起勇氣的重要。為紀念二戰時的光榮時刻，波爾表（Ball Watch）推出一款「杜立特突擊隊」80周年紀念系列，包括三款不同表徑的表款，向當時突擊隊員的無私與犧牲精神緬懷致意。

美國被偷襲珍珠港後，曾在不到五個月後確立了一項反制的反擊計畫。當時身為中校的詹姆士杜立特（James H. Doolittle）率領的杜立特突擊隊，在1942年4月18日由80位突擊隊隊員駕駛16架B-25轟炸機自航空母艦上昇空；由於被敵人發現、計畫被迫提前執行，最終僅69名隊員生存返回，但也因為任務的成功鼓舞了盟軍士氣，成為一段少為人知的英勇佳話。

本次Ball Watch推出的聯名系列表款將有40、45、46毫米等三種選擇，品牌經典的自體發光燈管，也象徵飛行突擊隊員在險峻局勢下的無畏勇氣。其中40毫米的款式特色為具有放大效果的凸透鏡日期顯示以及防磁能力可達 80,000A/m，訂價56,800元、預購價則為45,440元。45毫米的款式則具備54小時動力儲存，訂價79,800元、預購價則為63,800元。最大尺寸的46毫米則擁有更為復古的手動上鍊機芯，以及小秒針顯示。

不同尺寸的表款全數具有黑、綠、藍，三色可供選擇，同時表盤上並具有杜立特突擊隊的隊徽。預購期將從即日起至2022年4月27日，並可選擇被印在表盤上的限量編號，預定配送日期則為2022 年9月至10月期間。

為紀念二戰時的光榮時刻，波爾表（Ball Watch）推出一款「杜立特突擊隊」80周年紀念系列，向當時突擊隊員的無私與犧牲精神緬懷致意。圖 / 波爾表提供
為紀念二戰時的光榮時刻，波爾表（Ball Watch）推出一款「杜立特突擊隊」80周年紀念系列，向當時突擊隊員的無私與犧牲精神緬懷致意。圖 / 波爾表提供
不同表款上的九點鐘方向都印有杜立特突擊隊的隊徽，見證勇氣一瞬。圖 / 波爾表提供
不同表款上的九點鐘方向都印有杜立特突擊隊的隊徽，見證勇氣一瞬。圖 / 波爾表提供
品牌經典的自體發光燈管，即便在全然黑暗情況，也能自體發光、清楚辨讀時間。圖 / 波爾表提供
品牌經典的自體發光燈管，即便在全然黑暗情況，也能自體發光、清楚辨讀時間。圖 / 波爾表提供

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