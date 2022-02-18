南瀛天文館公告228連假系列活動 推出多項優惠促銷

南瀛天文館今天公告26日28日舉辦「南瀛走春~虎你好星動」228連假系列活動，包含虎你好”星”動闖關遊戲、創意書籤DIY、火星霸主趣味團康；最新消息活動詳情公告在天文館網站 https://www.taea.tn.edu.tw 。

館方表示，連假期間到天文館FB粉絲頁按讚、IG追蹤或Google五星好評，就可兌換闖關卡進挑戰。無論是聽故事認識星座的賓果遊戲「星空動物園」、化身太空人在月球表面駕駛冒險的「獵鷹號VR虛擬實境」、了解太空探測器探索行星任務的「星際先鋒」，集滿3個印章即可兌換天文禮物。

星象劇場中午也加開「2D極地企鵝上太空-還有熊」；另26、27日下午加開「火星霸主」趣味團康，邀請親子「一起來登陸火星」。