萊爾富「萊賣貨」平台改版開站慶！2/28前寄件免運優惠

受疫情影響，許多人的消費習慣逐漸從實體通路轉向線上購物。萊爾富瞄準疫情催生的線上網購與和行動購物趨勢崛起，將「萊賣貨」平台擴大改版、優化，不僅增加能貼近消費者使用習慣的新功能「萊賣貨」App，同時主打撥款與費用優勢、提供完善帳務查詢與商品貨態系統、快速便利建立賣場等特色，未來更以建構「萊賣貨數據共享大聯盟」為核心導向，集結超商會員積點、物流配送與通路據點等優勢，為小型賣家帶動商機。即日起至2月28日萊爾富歡慶「萊賣貨」平台改版開站慶，「萊賣貨」會員於門市寄件可享有免運，更同步祭出「萊賣貨」會員專屬的3大優惠。

社群平台、直播銷售、微型電商、團購等小型賣家如雨後春筍般出現，萊爾富特別將前年9月上線、原僅提供PC介面的「萊賣貨」平台擴大改版、優化，推出更貼近行動裝置消費者使用習慣的「萊賣貨」App新功能，並主打3大優勢，包括撥款與費用優勢，目前不收取平台使用費、上架費及成交手續費，僅限制設定商品最低販售金額門檻為60元、非聯邦銀行帳戶的匯款手續費為每筆訂單10元，是賣家節省成本的好幫手；新版的「萊賣貨」整合金流、物流、資訊流等3大服務，新增「買家頁面」，透過桌上型電腦、筆記型電腦或手機都能即時查詢訂單與貨品收送狀態；同時具備快速建立賣場、分享便利優勢，賣家建立賣場、上架商品後，還能將商品連結轉貼或分享到facebook、Instagram或LINE等社群平台進行導購，買家透過購買連結即可進行下訂作業，同時在全台超過1,500個門市據點均能寄取件，以及使用萊爾富店到店寄取件的付款功能。

萊爾富「萊賣貨」從原先的純寄件服務平台，躍升為提供賣家更具系統、操作流程更順暢的寄件服務平台，先前已加入過「萊賣貨」的賣家，只要在首次登入時輸入電話號碼與個人信箱、銀行帳戶資訊，即可快速使用「萊賣貨」新官網服務。根據萊爾富內部資料顯示，「萊賣貨」新官網改版開站不到1個月的時間，買、賣家的會員數成長即超過1.2萬人，包裹量更較之前成長約30倍。

為了體恤賣家，萊爾富推出貼心獨享方案「萊賣貨」天天結帳日，有別以往周結、雙周結或月結的資金周轉困擾，讓賣家在資金運用上更富彈性。此外，賣家交寄的商品重量（5公斤為限）與材積大小（長寬高總和需小於105公分，材積大小為45x30x30公分）均與超商店到店服務相同，讓會員用最直觀的方式快速入門，並透過「萊賣貨」官網取得寄件編號。

在操作流程上，萊爾富「萊賣貨」平台也盡量化繁為簡，從點選賣家連結進入「萊賣貨」官網，進入訂單查詢、選擇賣家與待出貨選項、領取寄件代碼後（取號後需於7天內交寄）、點選寄件代碼，即可印出寄件單，平均不到1分鐘即可輕鬆完成；如果賣家需要多筆寄件，也可勾選領取多筆寄件代碼，再列印出寄件單，到全台萊爾富門市（限有EC服務門市）即可完成交寄。

此外，萊爾富「萊賣貨」平台不侷限在萊爾富門市交寄服務，只要是萊爾富「萊到店大聯盟」簽約的異業合作門市，包括台灣汽車百貨業龍頭車麗屋、全台最大馬術教育園區內的后里馬場店、台中以五金百貨專家打響名號的中聯五金百貨、高雄人最熟悉的24小時超市愛國超市、橫跨新北與桃園兩地的田倉生鮮超市，就連私人團購業者如桃園的蘆竹金鈴店、南投的好鄰居彰南店與有省錢南陽店，都能跨界寄件與跨店取貨。