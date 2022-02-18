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清境奔羊節上午恢復舉辦 清境農場歡度61周年場慶

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供
清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供

今天起清境農場61周年場慶暨奔羊節活動盛大登場，沿著台14甲線上山，不但可以順道粉紅櫻花的浪漫，還可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景，萌樣受到在場遊客的喜愛，上午十鼓擊樂團王5首震撼的曲目，氣勢磅礡地響動在草原之上。

副場長林俊雄指出，為迎接清境農場建場61年，今年清境奔羊節活動恢復舉辦，但「羊咩咩逛大街」因疫情仍取消，另配合中央流行疫情指揮中心規定辦理大型活動公共場域應落實實聯制規定，青青草原上首度邀請金曲獎、葛萊美獎及美國獨立獎3項大獎提名的十鼓擊樂團演出，特別創作專屬清境農場的鼓曲撼動青青草。

在海拔1800公尺山谷中，十鼓擊樂團令在場遊客聆聽天鼓結合絕無冷場的音聲激昂不已，帶來有別於往感受，其中包含清境農場創作曲，特別的是，今年不僅有滿滿的櫻花夾道歡迎，在青青草原更有精采綿羊奔羊秀，現場花況可謂粉紅櫻花大集合，另外還有草原聯盟及OPEN家族吉祥物跟大家見面。

清境農場表示，今年推出五倍券特惠組及振興加碼優惠，只要拿紙本五倍券到農特產店購物，就可享票券面額再加10%費用折抵，另外報名手作體驗的羊毛刺繡袋及咩咩羊毛氈鑰匙圈也能使用振興加碼優惠!相關奔羊節旅遊資訊及優惠訊息請參考網頁： http://gosheep.chingjing.com.tw/  。

清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供
清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供
清境奔羊節今在青青草原上首度邀請十鼓擊樂團演出，特別創作專屬清境農場的鼓曲撼動青青草。圖／清境農場提供
清境奔羊節今在青青草原上首度邀請十鼓擊樂團演出，特別創作專屬清境農場的鼓曲撼動青青草。圖／清境農場提供
清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供
清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供
清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供
清境農場上午觀度61周年場慶暨奔羊節活動，遊客可以前往青青草原享受摸餵羊、賞櫻花，及觀看上百隻綿羊奔跑的生動美景。圖／清境農場提供

清境 櫻花 樂團

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