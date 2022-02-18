影／台南草莓正盛產 善化草莓季下周登場推出優惠促銷

台灣中北部草莓一到產季末期，台南的草莓還盛產；台南市善化草莓季今天宣布2月26日登場到3月25日。市長黃偉哲說，有人說年輕人是草莓族，但是草莓真的是很營養，「所以說年輕人是草莓族，其實不要這樣講；草莓真的是好東西，希望大家26日一直到3月25日這一個月的台南草莓季，希望大家一起來，一起讓台南的草莓發光發亮又發紅」。

善化草莓季由善化區公所攜手當地晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園共同推出；今天宣傳會在晴空農場舉行，展示草莓香草卡士塔、提米盒、草莓鬆餅、莓果乾及草莓牛奶等產品。善化草莓季活動期間晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園，推出採果8折優惠，消費滿額還有機會獲得限量莓式手提包，數量有限

黃偉哲入園採草莓，他表示，台南善化是南台灣最大的草莓產地，這裡的草莓病蟲害少、品質一流，且飽滿鮮紅的果實做成各式甜點是讓人垂涎三尺，還有多種對人體健康的益處，包括美白淡斑、預防大腦退化保心血管、增強免疫力，以及降低糖尿病和心臟病風險等，邀請民眾相揪來善化，幸福吃喝一日，一同感受善化草莓的魅力。

農業局長李建裕指出，草莓原屬溫帶植物，經改良品種後，已適應台灣的種植環境。台南市草莓種植面積約5公頃，產量約63.2公噸，其中善化區種植2.6公頃，為台南市最大宗產區，在地草莓業者累積多年種植經驗，不斷精進栽培技術，不僅草莓品質大幅提升，也提供民眾有更多體驗農業休閒活動的場域。

黃偉哲說，台南是南台灣最大的草莓產地，草莓的生產線大概只到台南，大家以為莓都只有在中台灣在北台灣，事實上台南的草莓園品質非常好，他吃過了成主顧，一試成主顧了，「不只是鮮果好吃，變成草莓牛奶也很好吃，還有草莓大福這是我的最愛、還有草莓蛋糕、草莓卡士達、奶昔都很好」。