我登山所以我存在！台灣十大登山系YouTuber紀錄山頂美好

來趟登山之旅～

嚮往絕美風景及新鮮空氣，或是想要登高望遠用不同視角認識台灣這座寶島嗎？「登山」絕對是你一定要嘗試的戶外活動！

台灣位於板塊交界處，引此擁有相當多元的地貌，許多生態特色也讓追求戶外活動的民眾們趨之若鶩，但想要登山卻遲遲不知道該怎麼做嗎？

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢，帶你一起來看看，網友熱議登山系YouTuber，想要登山、爬百岳，展開戶外生活看他們的頻道準沒錯！

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image sourceYT/Zoebitalk肉比頭

NO.10 台灣368陳彥宇

以戶外作為信仰，「台灣 368」創辦人陳彥宇一開始以「368 鄉鎮攝影計畫，走訪台灣 368 個鄉鎮，而後創立公司開始帶團認識山林，透過影片帶大家認識山林原始樣貌，並拍攝許多教學影片，讓新手更快上手，但近日帶團到霞喀羅國家步道淨山，誤丟歷史文物引發爭議，他本人也致歉「讓這類事件絕對不會再次發生」。

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NO.9 Tony Huang

Tony Huang是台灣資深的登山家、作家，著有多本旅遊書籍，像是《台灣郊山地圖》、《宜蘭自然步道》，並將自己的踏青、登山過程拍成影片，除了百岳、登山步道外，Tony Huang也分享許多漁村、古道等輕旅行，樸實無花的剪輯及介紹風格，成為許多人出遊參考必看影片之一。

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NO.8 凱西與蓋瑞Cathy and Gary

「凱西與蓋瑞」是由一對夫妻共同經營的頻道，如果你有在發落「野人七號部落」的，一定對他們不陌生！兩人都是專業教練，夏天教SUP、冬天教滑雪，各種戶外活動，像是爬山、潛水、溫泉、露營通通能在他們影片中看到，影片風格紀錄與朋友之間的有趣互動，讓人看了馬上想啾朋友來一趟戶外之旅！

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NO.7 柯式野生活

「柯式野生活」是由登山嚮導柯柯所創立的頻道，專門分享登山過程、裝備開箱測評以及野營料理，柯柯曾在專訪中分享，自己被朋友拍攝高山壯麗的照片震撼到，便開始搜尋爬百岳登相關資料，開啟了她的高山人生，希望透過她的視角帶大家一起體驗美麗的山景。



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NO.6 Xiaofei小飛

來自美國的李小飛是個背包客，在27歲那年來台後，便愛上這片土地，一待就待了7年，創立「跟著小飛玩」FB粉專，以探訪臺灣的山林瀑布與野溪溫泉，感受臺灣之美為主題，分享自己在台灣的所見所聞，其中YouTuber單元「台灣人外國人必去」系列更受到網友喜愛，從外國人的眼中認識山林之美，也別有一番風味。

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NO.5 烙野孩imyeahhi

YouTube頻道「烙野孩imyeahhi」是由Allen、Amber情侶所經營，探索台灣秘境，是許多想要往戶外跑的網友必看頻道之一，分享露營區、野溪溫泉、瀑布等山林、登山遊記，其中「你也能到的一日遊秘境」更受到網友好評。

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NO.4 丁小羽

丁小羽是一名導遊、主持人、健身教練，更是熱愛戶外活動的登山YouTuber，有別於其他YouTuber的拍片風格，丁小羽的影片更像是在觀看旅遊行節目，清晰口條配上邊走邊講解的風格讓人可以快速掌握當天的天氣與爬山狀況。

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NO.3 Zoebitalk肉比頭

Youtube頻道「Zoebittalk肉比頭」由肉依和翔走兩人經營，已分享旅遊攻略、Vlog，其中空拍機環島記錄台灣絕美景色更是震撼許多網友，從空中紀錄玉山壯麗景觀，更紀錄兩人在爬山中遇到問題互相扶持的模樣，許多網友直呼「好感動」。

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NO.2 Celine and Cynthia不只是旅行

「不只是旅行」是由Celine與Cynthia一起經營，認為旅行不只是看風景，更是一種生活方式，頻道主要紀錄登山、潛水等戶外內容，更時常響應淨灘、淨山等活動。

但近日因帶粉絲前往「霞喀羅國家步道」清出的130公斤中被指出有許多歷史文物，引發爭議，後續他們也發布道歉聲明，並強調承諾未來如果還有類似活動，會更確實了解目的地的歷史和文化意義，事先做好功課。



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NO.1 林宣Xuan Lin

神韻與藝人桂綸鎂有幾分相似的林宣，時常在YouTube頻道上分享生活，並記錄自身旅遊經驗，與網友分享自己在旅途中的收穫與感受。

尤其自稱為「登山新手」的林宣不是以身經百戰的角度向大家分享登山生活，為許多遲遲未嘗試的網友們帶來信心，網友大讚「喜歡林宣的爬山登山影片,覺得很好看又很正向」、「看完之後獲得很多勇氣」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月15日至2022年02月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『登山系YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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