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周興哲寒冬穿背心、力拚肌肉量已成往事的周予天 林映唯「不能輸」帥氣工裝褲上陣
周興哲、周予天兄弟檔和林映唯共同現身BURBERRY 2022春夏預覽，頂著寒風，周興哲以裁片襯衫的背心現身，表示，「今天有健身、血液循環良好，不怕冷。」近期一起跑電影《我吃了那男孩一整年的早餐》映後宣傳的宋柏緯也出席參加，他喜歡身上的金屬鍊帶絎縫羔羊皮Lola包，TB花押字羊毛緹花Polo衫和鞋子的格紋相互呼應，也是搭配的巧思。
周予天早前出寫真書的肌肉量已成往事，「出書之後跑宣傳太忙，無法維持一定的運動量，過年期間有放縱、沒忌口，但隔天會去健身房還債。」林映唯則是為了和3個男生搭配，特地選了工裝連身褲的帥氣造型，她私下配戴率最高的包是Olympia系列，不論中性休閒或正式都可搭配。
破洞、鎖鍊成了BURBERRY春夏系列的創作細節，以「動物本能（Animal Instinct）」為靈感表現，將標誌性的風衣解構重組，不論是搭襯飄逸的流蘇、或是大衣結合泳衣，都以迥然不同的輪廓作為叛逆表現。此外，西裝外套、襯衫剪裁為無袖、露背的表現方式，也與薄紗、網眼恤衫營造性感的風韻。全新的Rhombi包款，以黑色、蜜金色絎縫納帕皮革鏤空TB Monogram圖案作為設計，是當季的點睛新品。
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