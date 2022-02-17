周興哲寒冬穿背心、力拚肌肉量已成往事的周予天 林映唯「不能輸」帥氣工裝褲上陣

周興哲、周予天兄弟檔和林映唯共同現身BURBERRY 2022春夏預覽，頂著寒風，周興哲以裁片襯衫的背心現身，表示，「今天有健身、血液循環良好，不怕冷。」近期一起跑電影《我吃了那男孩一整年的早餐》映後宣傳的宋柏緯也出席參加，他喜歡身上的金屬鍊帶絎縫羔羊皮Lola包，TB花押字羊毛緹花Polo衫和鞋子的格紋相互呼應，也是搭配的巧思。

周予天早前出寫真書的肌肉量已成往事，「出書之後跑宣傳太忙，無法維持一定的運動量，過年期間有放縱、沒忌口，但隔天會去健身房還債。」林映唯則是為了和3個男生搭配，特地選了工裝連身褲的帥氣造型，她私下配戴率最高的包是Olympia系列，不論中性休閒或正式都可搭配。