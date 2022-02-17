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周興哲寒冬穿背心、力拚肌肉量已成往事的周予天 林映唯「不能輸」帥氣工裝褲上陣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）宋柏緯、李函、周興哲、林映唯、周予天出席BURBERRY 2022春夏預覽。記者吳志碩／攝影
（左起）宋柏緯、李函、周興哲、林映唯、周予天出席BURBERRY 2022春夏預覽。記者吳志碩／攝影

周興哲周予天兄弟檔和林映唯共同現身BURBERRY 2022春夏預覽，頂著寒風，周興哲以裁片襯衫的背心現身，表示，「今天有健身、血液循環良好，不怕冷。」近期一起跑電影《我吃了那男孩一整年的早餐》映後宣傳的宋柏緯也出席參加，他喜歡身上的金屬鍊帶絎縫羔羊皮Lola包，TB花押字羊毛緹花Polo衫和鞋子的格紋相互呼應，也是搭配的巧思。

周予天早前出寫真書的肌肉量已成往事，「出書之後跑宣傳太忙，無法維持一定的運動量，過年期間有放縱、沒忌口，但隔天會去健身房還債。」林映唯則是為了和3個男生搭配，特地選了工裝連身褲的帥氣造型，她私下配戴率最高的包是Olympia系列，不論中性休閒或正式都可搭配。

破洞、鎖鍊成了BURBERRY春夏系列的創作細節，以「動物本能（Animal Instinct）」為靈感表現，將標誌性的風衣解構重組，不論是搭襯飄逸的流蘇、或是大衣結合泳衣，都以迥然不同的輪廓作為叛逆表現。此外，西裝外套、襯衫剪裁為無袖、露背的表現方式，也與薄紗、網眼恤衫營造性感的風韻。全新的Rhombi包款，以黑色、蜜金色絎縫納帕皮革鏤空TB Monogram圖案作為設計，是當季的點睛新品。

周予天身穿絎縫溫度調節背心39,900元、修身工作褲18,200元、條紋羊毛襯衫22,900元，搭配黑色中型絎縫羔羊皮Lola包79,000元。記者吳致碩／攝影
周予天身穿絎縫溫度調節背心39,900元、修身工作褲18,200元、條紋羊毛襯衫22,900元，搭配黑色中型絎縫羔羊皮Lola包79,000元。記者吳致碩／攝影
周興哲穿裁片羊毛府綢襯衫價格店洽、工裝褲41,500元、高筒運動鞋28,900元，搭配黑色小型絎縫粒面皮革Lola包69,000元。記者吳致碩／攝影
周興哲穿裁片羊毛府綢襯衫價格店洽、工裝褲41,500元、高筒運動鞋28,900元，搭配黑色小型絎縫粒面皮革Lola包69,000元。記者吳致碩／攝影
林映唯詮釋馬海毛混紡羊毛連身褲75,000元、羔羊皮和木質厚底靴41,500元，搭配駝色小型絎縫羔羊皮Lola包69,000元。記者吳致碩／攝影
林映唯詮釋馬海毛混紡羊毛連身褲75,000元、羔羊皮和木質厚底靴41,500元，搭配駝色小型絎縫羔羊皮Lola包69,000元。記者吳致碩／攝影
李函出席BURBERRY春夏預覽。記者吳致碩／攝影
李函出席BURBERRY春夏預覽。記者吳致碩／攝影
BURBERRY櫻草粉紅色小型絎縫格紋羔羊皮Lola包，69,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY櫻草粉紅色小型絎縫格紋羔羊皮Lola包，69,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY黑色小型絎縫羔羊皮Lola水桶包，65,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY黑色小型絎縫羔羊皮Lola水桶包，65,000元。圖／BURBERRY提供
宋柏緯身穿花押字圖案羊毛夾克59,000元、格紋Polo衫29,900元、修身工裝褲18,200元，配襯小型針織格紋Lola包69,000元。記者吳致碩／攝影
宋柏緯身穿花押字圖案羊毛夾克59,000元、格紋Polo衫29,900元、修身工裝褲18,200元，配襯小型針織格紋Lola包69,000元。記者吳致碩／攝影
春夏全新Rhombi包款以皮革鏤空或經典格紋作為設計。圖／BURBERRY提供
春夏全新Rhombi包款以皮革鏤空或經典格紋作為設計。圖／BURBERRY提供
新光三越全新開幕的女裝專門店獨家搶先上市迷你天鵝圖案皮革Pocket包，75,000元。圖／BURBERRY提供
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健身 早餐 標誌 周興哲 周予天 Burberry

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