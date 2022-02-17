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咀嚼控注意！萬波「金萱珍波粉」來了 這一天每杯22元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
萬波島嶼紅茶推出新品「金萱珍波粉」。圖／萬波提供
萬波島嶼紅茶推出新品「金萱珍波粉」。圖／萬波提供

萬波島嶼紅茶又有新創意，2/18將推出新品「金萱珍波粉」，以全新原茶金萱青茶搭配珍珠、波霸、粉粿三種配料，飽足感十足，被稱為「最高CP值的飲料」。

「紅豆粉粿鮮奶」一直是萬波超級人氣飲品，除了神還原大家印象中的紅豆粉粿冰棒，口感軟Ｑ的粉粿更是擄獲了許多人的味蕾。萬波經過長時間的測試，終於讓粉粿能夠與更多飲品搭配，無論是蘭葉那堤或是萬波奶茶，都可以隨個人喜好加入粉粿（加料+15元），讓整杯飲料口感更加豐富。

這杯超級澎湃的「金萱珍波粉」，以茶湯風味清爽甘甜的精選金萱青茶為基底，加入了珍珠、波霸還有萬波的招牌粉粿。同時原茶類產品也多了「金萱青茶」的新選擇，使用台灣南投盛產的硬枝紅心，前韻清純醇滑，尾韻以特殊奶香收尾，順暢潤喉。

「金萱珍波粉」、「金萱青茶」將於2/18於全台門市開賣，外送平台也同步上架銷售。此外，20220222剛好碰上星期二，被大家稱作是史上最有「愛」的一天，萬波決定在這一天裡推出限量優惠活動，「金萱珍波粉」特價22元，每間店限量100杯（僅限來店消費優惠）。

南投

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