Roger Dubuis圓桌騎士千萬腕表「小金人」 再現經典一刻

神話雖然總是傳說、不為真實，但也是透過傳說或故事，讓特殊情境的勇氣與品德能跨越時空，長久傳頌。瑞士鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）以傳說中的亞瑟王與圓桌武士為靈感，結合精緻的微型精雕工藝，打造出一只Excalibur系列圓桌騎士腕表，全球限量28只。

傳說中的「圓桌武士」，是由亞瑟王領軍、率領圓桌騎士開疆闢土、建立傳奇的文學故事。中世紀武士的甲冑、刀劍，成為了與勇氣相呼應的閃耀配件，羅杰杜彼（Roger Dubuis）以此為發想，將原本45毫米面盤中用以分別小時的時標，全數換上了12件劇力萬鈞的金質武士人偶雕像。

這些騎士們的甲冑、頭盔、姿勢、手持的刀刃武器各異，而面盤中央的巨石奇岩層層堆疊，並由正中央突起處，像是「石中劍」般，樹立著經過鍛造的時針與分針。原來環繞在底層的紅色大地與上層的紅色奇岩都是由義大利慕拉諾（Murano）玻璃打造，同時指針、金雕人偶則有玫瑰金打造，表殼側邊並有透明間隙，可一窺微型騎士們的勇猛風采。