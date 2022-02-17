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Roger Dubuis圓桌騎士千萬腕表「小金人」 再現經典一刻

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Roger Dubuis以玫瑰金、Murano水晶、微型精雕，嘗試還原傳說中的經典情境。圖 / Roger Dubuis提供
Roger Dubuis以玫瑰金、Murano水晶、微型精雕，嘗試還原傳說中的經典情境。圖 / Roger Dubuis提供

神話雖然總是傳說、不為真實，但也是透過傳說或故事，讓特殊情境的勇氣與品德能跨越時空，長久傳頌。瑞士鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）以傳說中的亞瑟王與圓桌武士為靈感，結合精緻的微型精雕工藝，打造出一只Excalibur系列圓桌騎士腕表，全球限量28只。

傳說中的「圓桌武士」，是由亞瑟王領軍、率領圓桌騎士開疆闢土、建立傳奇的文學故事。中世紀武士的甲冑、刀劍，成為了與勇氣相呼應的閃耀配件，羅杰杜彼（Roger Dubuis）以此為發想，將原本45毫米面盤中用以分別小時的時標，全數換上了12件劇力萬鈞的金質武士人偶雕像。

這些騎士們的甲冑、頭盔、姿勢、手持的刀刃武器各異，而面盤中央的巨石奇岩層層堆疊，並由正中央突起處，像是「石中劍」般，樹立著經過鍛造的時針與分針。原來環繞在底層的紅色大地與上層的紅色奇岩都是由義大利慕拉諾（Murano）玻璃打造，同時指針、金雕人偶則有玫瑰金打造，表殼側邊並有透明間隙，可一窺微型騎士們的勇猛風采。

表款使用了具備日內瓦印記的RD821自動上鏈機芯，具備時、分顯示，機芯的鍍銠主夾板與橋板則皆經過珍珠圓點或日內瓦波紋修飾，全球限量28只，訂價1,033萬3,000元，僅在Roger Dubuis專賣店中販售。

中世紀騎士的甲冑與刀劍造型，成為表款的賞玩亮點，也是與勇氣呼應的閃耀配件。圖 / Roger Dubuis提供
中世紀騎士的甲冑與刀劍造型，成為表款的賞玩亮點，也是與勇氣呼應的閃耀配件。圖 / Roger Dubuis提供
表殼側邊並有透明間隙，可一窺微型騎士們的勇猛風采。圖 / Roger Dubuis提供
表殼側邊並有透明間隙，可一窺微型騎士們的勇猛風采。圖 / Roger Dubuis提供
Roger Dubuis Excalibur系列圓桌騎士腕表，玫瑰金、45毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、限量28只，1,033萬3,000元。圖 / Roger Dubuis提供
Roger Dubuis Excalibur系列圓桌騎士腕表，玫瑰金、45毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、限量28只，1,033萬3,000元。圖 / Roger Dubuis提供

日內瓦 義大利

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