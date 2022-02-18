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Elephant Cuppa大象杯2代 全新莫蘭迪色系上市

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

2019年推出1代Elephant Cuppa大象杯即引起熱烈迴響，團隊蒐集上萬消費者回饋後，打造更符合日常需求的「大象杯2代」。2代大象杯繼承1代「方便使用者每天帶出門」的精神，將材質全面升級。採用比1代Tritan材質更耐精油、防霧化的ECOZEN材質，底部加厚搭載杯角特殊圓邊處理，並為了確保品質選擇在台灣工廠製作。杯蓋內的矽膠防漏圈新增提手，可快速且俐落地拆卸清潔，徹底洗淨不讓異味殘留。針對盛裝冷飲時杯身容易產生的小水珠，團隊特別推出為大象杯量身打造的矽膠杯套，手感溫潤細膩，不但更好拿也能保護大象杯免於碰撞受損、增加耐用度。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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大象杯2代擁有720ml大容量，180g比手機還輕巧，天天帶出門輕鬆無負擔！ 迷你可愛的小象杯也加入新色系列，520ml小容量剛好容納超商中杯咖啡、手搖飲，小體積更容易放入包包帶出門，實用度與方便性更高。

Elephant Cuppa團隊成立的初衷，是希望開發的每一款產品都具有足夠的便利性、功能性及耐用度，讓大家在不知不覺中習慣使用環保的產品，從而減少一次性產品使用，降低對環境的污染及損害。微甜檸檬派、北歐靜謐藍、赤陶玫瑰色、莫藍迪灰綠，四色優惠 749元甜蜜上市，限時加贈專屬杯套，詳情洽活動頁

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