聽新聞
test
0:00 / 0:00
限量3000瓶 卡爾里拉推出創廠175週年版威士忌
為慶祝卡爾里拉（Caol Ila）酒廠創廠175週年，酒廠特別推出24年的創廠175週年版限量威士忌（Caol Ila 24 Year Old 175th Anniversary Single Malt Scotch Whisky）。該酒款限量發行3,000瓶，酒精濃度為52.1%，每瓶700毫升，建議售價294.99英鎊，約合台幣1,1300元。
卡爾里拉創立於1846年，曾是蘇格蘭艾雷島產區規模最大的蒸餾廠，在蓋爾語中的意思是「艾雷海峽」（Sound of Islay），隔著海峽與吉拉島遙遙相望。
卡爾里拉雖然位於艾雷島，但卻並非重度泥煤的擁護者，反而以淡雅纖柔的泥煤風格著稱，搭配上清新柔和水果香氣與麥芽甜味，讓許多威士忌老饕一試成主顧。
這款24年的卡爾里拉創廠175週年版威士忌，在泥煤煙燻風味下，伴隨著清新的水果香氣，在柔和的蜂蜜甜味中，海鹽的淡淡的鹹味和胡椒味交織平衡，尾韻悠長且溫暖，帶有淡淡的木柴煙燻風味以及輕柔的香料風味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言