限量3000瓶 卡爾里拉推出創廠175週年版威士忌

為慶祝卡爾里拉（Caol Ila）酒廠創廠175週年，酒廠特別推出24年的創廠175週年版限量威士忌（Caol Ila 24 Year Old 175th Anniversary Single Malt Scotch Whisky）。該酒款限量發行3,000瓶，酒精濃度為52.1%，每瓶700毫升，建議售價294.99英鎊，約合台幣1,1300元。

卡爾里拉創立於1846年，曾是蘇格蘭艾雷島產區規模最大的蒸餾廠，在蓋爾語中的意思是「艾雷海峽」（Sound of Islay），隔著海峽與吉拉島遙遙相望。

卡爾里拉雖然位於艾雷島，但卻並非重度泥煤的擁護者，反而以淡雅纖柔的泥煤風格著稱，搭配上清新柔和水果香氣與麥芽甜味，讓許多威士忌老饕一試成主顧。

這款24年的卡爾里拉創廠175週年版威士忌，在泥煤煙燻風味下，伴隨著清新的水果香氣，在柔和的蜂蜜甜味中，海鹽的淡淡的鹹味和胡椒味交織平衡，尾韻悠長且溫暖，帶有淡淡的木柴煙燻風味以及輕柔的香料風味。

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