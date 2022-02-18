新藝術入門必備 慕夏實體展搭配線上導覽

幕夏真跡畫作睽違10年以上終於再度來台，日前邀請謝哲青舉辦「世紀末的年輕風格」套票講座，開賣當日立即售罄，講座當天謝哲青分享歐洲新藝術起源及慕夏風格特色，相當值回票價，這次展覽內容厚實，且慕夏風格更是許多繪師、設計人重要啟發，對於喜愛藝術入門的人來說是非常重要的前哨站，且真跡來台機會相當難得，因此也獲得捷克慕夏基金會授權，額外再加碼推出線上導覽課程「遇見幕戲的浪漫與永恆」，邀請謝哲青老師為主講，除了收錄人氣講座精華片段，更實地進入展覽現場拍攝，五大主題區挑選重點展件，透過深入淺出的方式介紹，對於許多看過展覽的人，將有機會給予不同的視角解讀，若尚未看過展覽的人，也可以當作觀展的預習，了解切角去賞析畫作。

2022-02-18 15:14