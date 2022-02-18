新藝術入門必備 慕夏實體展搭配線上導覽
幕夏真跡畫作睽違10年以上終於再度來台，日前邀請謝哲青舉辦「世紀末的年輕風格」套票講座，開賣當日立即售罄，講座當天謝哲青分享歐洲新藝術起源及慕夏風格特色，相當值回票價，這次展覽內容厚實，且慕夏風格更是許多繪師、設計人重要啟發，對於喜愛藝術入門的人來說是非常重要的前哨站，且真跡來台機會相當難得，因此也獲得捷克慕夏基金會授權，額外再加碼推出線上導覽課程「遇見幕戲的浪漫與永恆」，邀請謝哲青老師為主講，除了收錄人氣講座精華片段，更實地進入展覽現場拍攝，五大主題區挑選重點展件，透過深入淺出的方式介紹，對於許多看過展覽的人，將有機會給予不同的視角解讀，若尚未看過展覽的人，也可以當作觀展的預習，了解切角去賞析畫作。
這次慕夏展也有許多爸媽帶小孩前往觀展，不僅是喜愛慕夏風格，也可以看到慕夏對於其他國家的影響力，最重要的是其畫作的語彙蘊含非常多的故事意義，奠定商業設計非常重要的地位，這也是慕夏大師曾說的「比起為藝術而藝術的創作，我更希望成為為一般大眾而創作的畫家。」課程內容最後還有哲青老師實地旅遊捷克的故事分享，從新藝術的發跡到代表大師慕夏的解析以及現代捷克的角度，將整個捷克文化與藝術一氣呵成帶出，且至3月2日前，課程早鳥期間優惠199元，團體方案，單筆訂單5人(含)以上，每張再贈送價值1,380元「MOMA手繪購物袋」1件。(數量有限，贈完為止)，團體方案請洽線上訂單連結，更多節目資訊請見 udn售票網。
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