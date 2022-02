陰雨天還是要很有型！時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

連日的濕冷下雨天,出門各種不方便,尤其鞋子如果被雨水浸濕,一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴,既滿足防水的功能性,還能保暖、搭配造型,一舉數得超方便!

BOTTEGA VENETA前幾季打造出一雙名為The Puddle的雨靴系列,以永許環保材質製成,可愛厚實的圓形鞋頭搭配編織紋壓模鞋底,穿起來展現出一種俏皮的童話感。全系列提供各種炫目亮眼的色系,包括金銀亮片、紅鶴粉、鴨黃色等,共有低、高筒兩種選擇。而在Wardrobe 03春季系列中,還有一款Flash Clog啞光橡膠屐靴,結合木鞋厚底和橡膠拖鞋外型,更顯摩登有型。

而GUCCI則是把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上,光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成,鋸齒狀鞋底側面展示出帥氣中性風,低調的色系百搭時髦。

之前掀起一陣IG洗版潮的Chloé Betty防水短靴,是品牌店內一上架就會被賣到尺寸不齊的超熱門商品。使用防水PVC材質與輕盈橡膠鞋底打造而成,以方形扁平鞋頭及刻意放大的拉鍊頭設計、「冰爪型」防滑鞋底作為鞋身亮點。靴筒高度巧妙遮蔽小腿肚,五公分高的鞋跟也有助於拉長修飾腿部比例與線條。除了素面款,另備有羊毛襪套款及雪靴款。