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陰雨天還是要很有型！時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
連日的濕冷下雨天，出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便！圖／品牌提供
連日的濕冷下雨天，出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便！圖／品牌提供

連日的濕冷下雨天，出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便！

BOTTEGA VENETA前幾季打造出一雙名為The Puddle的雨靴系列，以永許環保材質製成，可愛厚實的圓形鞋頭搭配編織紋壓模鞋底，穿起來展現出一種俏皮的童話感。全系列提供各種炫目亮眼的色系，包括金銀亮片、紅鶴粉、鴨黃色等，共有低、高筒兩種選擇。而在Wardrobe 03春季系列中，還有一款Flash Clog啞光橡膠屐靴，結合木鞋厚底和橡膠拖鞋外型，更顯摩登有型。

而GUCCI則是把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成，鋸齒狀鞋底側面展示出帥氣中性風，低調的色系百搭時髦。

之前掀起一陣IG洗版潮的Chloé Betty防水短靴，是品牌店內一上架就會被賣到尺寸不齊的超熱門商品。使用防水PVC材質與輕盈橡膠鞋底打造而成，以方形扁平鞋頭及刻意放大的拉鍊頭設計、「冰爪型」防滑鞋底作為鞋身亮點。靴筒高度巧妙遮蔽小腿肚，五公分高的鞋跟也有助於拉長修飾腿部比例與線條。除了素面款，另備有羊毛襪套款及雪靴款。

Salvatore Ferragamo的再生橡膠雨靴以百搭的灰白色加上腳後跟的Gancini雙釦元素，無論配色和設計都顯得非常低調優雅。

The Puddle（男款）啞光橡膠靴(海洋藍)，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle（男款）啞光橡膠靴(海洋藍)，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle（女款）紅鶴粉啞光橡膠高筒靴，24,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle（女款）紅鶴粉啞光橡膠高筒靴，24,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
時尚部落客李函Kiwi穿著Chloé Betty黑色防水短靴，16,500元。圖／摘自IG
時尚部落客李函Kiwi穿著Chloé Betty黑色防水短靴，16,500元。圖／摘自IG
The Puddle（女款）鮮橙橘橡膠低筒靴，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle（女款）鮮橙橘橡膠低筒靴，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴，16,500元。圖／摘自IG
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴，16,500元。圖／摘自IG
Flash Clog啞光橡膠屐靴 (粉紅)，16,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Flash Clog啞光橡膠屐靴 (粉紅)，16,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle（女款）銀色亮片橡膠低筒靴，22,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle（女款）銀色亮片橡膠低筒靴，22,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Chloé Betty短靴以方形扁平鞋頭刻搭配冰爪型防滑鞋底，為鞋款帶來大膽前衛的時尚風格。圖／Chloé提供
Chloé Betty短靴以方形扁平鞋頭刻搭配冰爪型防滑鞋底，為鞋款帶來大膽前衛的時尚風格。圖／Chloé提供
The Puddle（女款）鴨黃色啞光橡膠低筒靴，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle（女款）鴨黃色啞光橡膠低筒靴，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Chloé Betty黑色防水羊毛襪套短靴，21,100元。圖／Chloé提供
Chloé Betty黑色防水羊毛襪套短靴，21,100元。圖／Chloé提供
BOTTEGA VENETA在Wardrobe 03春季系列中，推出一款Flash Clog啞光橡膠屐靴，結合木鞋厚底和橡膠拖鞋外型，更顯摩登有型。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA在Wardrobe 03春季系列中，推出一款Flash Clog啞光橡膠屐靴，結合木鞋厚底和橡膠拖鞋外型，更顯摩登有型。圖／BOTTEGA VENETA提供
Flash Clog啞光橡膠屐靴 (白)，16,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Flash Clog啞光橡膠屐靴 (白)，16,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Chloé Betty灰白色防水短靴，16,500元。圖／Chloé提供
Chloé Betty灰白色防水短靴，16,500元。圖／Chloé提供
Gancini再生橡膠雨靴，21,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini再生橡膠雨靴，21,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
GUCCI把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成。圖／摘自官網
GUCCI把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成。圖／摘自官網
GUCCI把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成。圖／摘自官網
GUCCI把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成。圖／摘自官網

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