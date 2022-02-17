春天氣息就是這樣吧！繽紛夢幻配色包包讓人一眼就愛上

天氣乍暖還寒，過完農曆年後，就是迎來春天，包包也是時候要換季了。針對外出走跳，來自韓國，泫雅愛牌的SAMO ONDOH以水果籃為創作靈感，帶來全新五款夢幻配色設計包款。而丹麥鞋履品牌ECCO的配件支線，也在包款配色上融入活力俏皮感與北歐風的簡約色彩，讓人愛不釋手。

SAMO ONDOH將旗下熱銷的Egg Bag蛋殼包、Bun Bag雲朵包，及 Mug Bag胖胖包換上新色，加入春夏櫻花粉、萊姆黃和薄荷綠。不僅如此，品牌還以胖胖包為原型，設計新款馬蹄型的手提包款

、有著簡潔有力的線條的全新橢圓結構牛角包、或是以蘋果切片的立體形狀為設計靈感的蘋果包，和皮革材質為主的肥皂包。皆以俐落立體結構配上亮麗色澤為設計主軸，同時，立體多彩的Daisy Pin小雛菊背帶配件也是矚目新品，不同大小的雛菊花朵搭配造型鍊條，別在包款上即能成為獨一無二的搶眼組合，展現夢幻春日魅力。

另外，ECCO新一季包款在皮革選用上，採用榮獲LWG金質獎認證的皮革及應用品牌獨家研發的DriTan節水鞣革科技製成。 並以「解放雙手，自在享受生活」為包款設計原則，因此Pot Bag隨身包再度回歸，擁有不同尺寸，搭配便利的磁吸式內扣。本季新作則是結合柔滑牛皮與荔枝紋牛皮製成的方型掀蓋肩背包，外觀源自音樂卡帶復古又時髦，俱備磁吸式掀蓋、手風琴式的三層收納夾層。值得一提的是，ECCO不但提升包包的功能性，在配色上也加入粉嫩冰淇淋色、汽水色以及奶油色系；更有蕉黃、天空藍、薄荷藍、玫瑰粉、派對紫紅與青瓷藍等顏色，顯盡青春氣息。

SAMO ONDOH Bbul Bag牛角包4,170元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH Apple Bag蘋果包3,990元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH Flap Mug Bag翻蓋胖胖包3,730元。圖／SAMO ONDOH提供

ECCO真皮後背包11,980元。圖／ECCO提供

ECCO真皮掀蓋肩背包11,980元。圖／ECCO提供