快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春天氣息就是這樣吧！繽紛夢幻配色包包讓人一眼就愛上

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泫雅愛牌SAMO ONDOH以水果籃為創作靈感，帶來全新五款夢幻配色設計包款。圖／SAMO ONDOH提供
泫雅愛牌SAMO ONDOH以水果籃為創作靈感，帶來全新五款夢幻配色設計包款。圖／SAMO ONDOH提供

天氣乍暖還寒，過完農曆年後，就是迎來春天，包包也是時候要換季了。針對外出走跳，來自韓國，泫雅愛牌的SAMO ONDOH以水果籃為創作靈感，帶來全新五款夢幻配色設計包款。而丹麥鞋履品牌ECCO的配件支線，也在包款配色上融入活力俏皮感與北歐風的簡約色彩，讓人愛不釋手。

SAMO ONDOH將旗下熱銷的Egg Bag蛋殼包、Bun Bag雲朵包，及 Mug Bag胖胖包換上新色，加入春夏櫻花粉、萊姆黃和薄荷綠。不僅如此，品牌還以胖胖包為原型，設計新款馬蹄型的手提包款

、有著簡潔有力的線條的全新橢圓結構牛角包、或是以蘋果切片的立體形狀為設計靈感的蘋果包，和皮革材質為主的肥皂包。皆以俐落立體結構配上亮麗色澤為設計主軸，同時，立體多彩的Daisy Pin小雛菊背帶配件也是矚目新品，不同大小的雛菊花朵搭配造型鍊條，別在包款上即能成為獨一無二的搶眼組合，展現夢幻春日魅力。

另外，ECCO新一季包款在皮革選用上，採用榮獲LWG金質獎認證的皮革及應用品牌獨家研發的DriTan節水鞣革科技製成。 並以「解放雙手，自在享受生活」為包款設計原則，因此Pot Bag隨身包再度回歸，擁有不同尺寸，搭配便利的磁吸式內扣。本季新作則是結合柔滑牛皮與荔枝紋牛皮製成的方型掀蓋肩背包，外觀源自音樂卡帶復古又時髦，俱備磁吸式掀蓋、手風琴式的三層收納夾層。值得一提的是，ECCO不但提升包包的功能性，在配色上也加入粉嫩冰淇淋色、汽水色以及奶油色系；更有蕉黃、天空藍、薄荷藍、玫瑰粉、派對紫紅與青瓷藍等顏色，顯盡青春氣息。

SAMO ONDOH Bbul Bag牛角包4,170元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH Bbul Bag牛角包4,170元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH Apple Bag蘋果包3,990元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH Apple Bag蘋果包3,990元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH Flap Mug Bag翻蓋胖胖包3,730元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH Flap Mug Bag翻蓋胖胖包3,730元。圖／SAMO ONDOH提供

ECCO真皮後背包11,980元。圖／ECCO提供
ECCO真皮後背包11,980元。圖／ECCO提供

ECCO真皮掀蓋肩背包11,980元。圖／ECCO提供
ECCO真皮掀蓋肩背包11,980元。圖／ECCO提供

ECCO真皮迷你斜背包6,380元。圖／ECCO提供
ECCO真皮迷你斜背包6,380元。圖／ECCO提供

品牌

延伸閱讀

COLD STONE買1送1來了　超粉嫩「草莓+櫻花系冰淇淋」連續7天優惠 一路吃到228連假

2000年Infiniti的旗艦轎車Q45甚至還配備Motorola掀蓋手機

林口首間星巴克獨立門市 消費滿額送限定杯、摺疊椅

12生肖2022開運色曝光！抽獎穿「這色」中獎機率立刻提高？

相關新聞

周興哲寒冬穿背心、力拚肌肉量已成往事的周予天 林映唯「不能輸」帥氣工裝褲上陣

周興哲、周予天兄弟檔和林映唯共同現身BURBERRY 2022春夏預覽，頂著寒風，周興哲以裁片襯衫的背心現身，表示，「今...

咀嚼控注意！萬波「金萱珍波粉」來了 這一天每杯22元

萬波島嶼紅茶又有新創意，2/18將推出新品「金萱珍波粉」，以全新原茶金萱青茶搭配珍珠、波霸、粉粿三種配料，飽足感十足，被...

Roger Dubuis圓桌騎士千萬腕表「小金人」 再現經典一刻

神話雖然總是傳說、不為真實，但也是透過傳說或故事，讓特殊情境的勇氣與品德能跨越時空，長久傳頌。瑞士鐘表品牌羅杰杜彼（Ro...

陰雨天還是要很有型！時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

連日的濕冷下雨天，出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能...

經典大回歸 Pingu企鵝家族40週年特展首度移師海外

2022最經典的「Pingu企鵝家族」精彩登場，由時藝多媒體所主辦，於1月28日在國立臺灣科學教育館7樓西側特展區正式開展！廣受大小朋友喜愛的經典黏土動畫Pingu企鵝家族，於1980年瑞士影像製作人歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）製作的原型逐格動畫「Pingu」起，迎來成立的第40週年！本次首度海外盛大展出，展覽中將完整展示「Pingu企鵝家族」製作動畫的各種幕後祕辛，包括原作者親筆手寫腳本、動畫分鏡圖、珍貴黏土模型等近400件展品。此外還特別為臺灣粉絲獨家增設兩大實景互動區，將帶給觀眾們經典又充滿樂趣的歡樂體驗！

《幕後傳奇—苦魯人生》眾星雲集 夏宇童飆戲致敬各行業幕後英雄

由刺點創作工坊與聯合數位文創共同推出的音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，全台巡迴開演在即，近期官方社群更是釋出了特邀嘉賓的消息，強大的客串卡司陣容包含孫協志、Lulu 黃路梓茵、黃豪平、黃偉晉、魏嘉瑩、木星、魚乾、阿翰、陳明珠、Amanda 劉紀範、林鶴軒、鐵牛、黃耀緯等，各界好手眾星雲集，要為不同場次的觀眾帶來獨特的驚喜彩蛋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。