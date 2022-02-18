年後飲食管理第五天就放棄？營養師推高纖豆漿7+7計畫

多數人會趁著年後調整自己的狀態，希望可以亮麗自信的回歸職場，這也成為開春重要的年度計劃。但根據營養師趙函穎的門診經驗，多數民眾撐不過關鍵黃金期，在第3天開始就會有倦怠感，最容易在第5天，尤其遇到周末便放棄，讓計畫宣告失敗。建議大家實用、好執行的方式-高纖豆漿7+7計畫，藉由統一陽光高纖無加糖、低糖豆漿，搭配兩周的漸進調整，度過挨餓期，以最佳狀態回歸職場。

低門檻、好執行，統一陽光 高纖豆漿7+7計畫營養師表示，根據觀察，放棄計畫的原因可能是目標不切實際、獨自奮戰、運動方式不適合當下身體條件等情況。但最多原因則來自飲食方式不正確，例如：過度節食導致飢餓襲身；食物取得不易、烹煮過於麻煩，造成意志力下降、倦怠感襲身。結果，如又因為工作量漸漸增加無暇顧及生活，最終走向放棄一途。也因為發現現代人多有相似的痛點，所以才特地規劃了「高纖豆漿7+7計畫」，讓年後想要振奮的人，有個無比輕鬆，簡單的方式能更容易達成目標！

圖／統一陽光 提供

統一陽光 高纖豆漿7+7計畫 #不挨餓不麻煩為期兩周的計畫整體原則尊崇「不挨餓、不麻煩」，餐前先喝高纖豆漿，讓自己不因過度飢餓而吃更多，每餐增加原形食物比例，並注意營養均衡、少甜食及油炸物。尤其忙碌上班族或是在外求學、不便自理三餐的學生最容易產生飲食習慣倦怠，建議可從超商中隨手可得的統一陽光高纖豆漿、輕食下手，如統一陽光無加糖高纖豆漿＋地瓜、有肉類的沙拉＋地瓜都是不錯的搭配。

第一週(前7日)調整食量：在容易多吃的午餐或晚餐前，先飲用統一陽光高纖豆漿，藉由不用挨餓、漸進的方式調整春節大吃大喝養出的大食量。

第二週(後7日)搭配運動：開始漸進式加上適度運動加速新陳代謝，飲食上以統一陽光高纖豆漿、高蔬果、優質蛋白質與少油、少糖的輕食規劃，減少負擔。

高纖豆漿7+7計畫 #不挨餓多喝水多走動營養師也貼心分享其他高纖豆漿7+7計畫更順利執行的小撇步！1.不挨餓：少油鹽糖高纖維，不餓肚子不節食，避免飲食習慣惰性上身2.多喝水：攝取足量水分3.多走動：日常多走動，能站就不坐。不規劃過度勉強的運動計畫，依據當下身體狀況調整，循序漸進增加運動強度才是長遠之計。若運動量增加或開始肌力訓練，運動後補充低糖高纖豆漿更能補充優質蛋白質，蛋白質能幫助肌肉組織生長。4.統一陽光低糖高纖豆漿取代手搖飲，漸進式無痛降低精緻糖分攝取

飲食計畫延長賽，聰明飲食順序搭配統一陽光高纖豆漿現代人生活娛樂，難以避免與朋友吃大餐等行程，只要謹記享受大餐時，仍遵守飲食的順序：先蔬菜、在蛋白質、接著澱粉類、最後水果，在這樣的進食順序守則下，大餐完全可以大肆享受，吃的均衡，無需沈浸於負面的自我厭惡的情緒中。然而，享樂後的隔天，回歸高纖豆漿7+7計畫，亦或是下次放縱時回歸的飲食參考，不僅能幫自己重新整理胃口，調整狀態，更能夠自信的重新回歸職場！