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楊謹華一個轉身長腿全都露 想和謝欣穎揪「光」的小姐BURBERRY新開店狂買一波
BURBERRY於台北新光三越信義A4館開設全台首間女裝專門店，延伸品牌的經典元素，打造現代感的空間，並邀請近日話題熱烈的《華燈初上》楊謹華、謝欣穎擔綱開幕嘉賓，「全球首穿」羊毛絲綢喀什米爾開襟針織裙的謝欣穎表示相當榮幸，「很像我自己的衣服，可以小露性感，有展現身材的女性化元素、又有個性。」
楊謹華側面全空，正面看來帥氣，一轉身卻大秀長腿，她表示日常生活穿著比較中性，聚會或是出席活動，就會以剛柔並濟的性感、帥氣為主，對於剛過的情人節，楊謹華說，「我和先生比較務實，情人節也不太會製造浪漫，主要是彼此生日的時候，會主動規劃旅行。」對於《華燈初上》第三季即將開播，謝欣穎說，「我自己看預告也覺得很驚訝，感覺在看一部厲害的電影，就是希望大家看得心癢癢的，有所期待。」而楊謹華面對70坪的全新女裝店，直呼應該揪劇中「光」日式酒吧的小姐，一起來買爆，「而且店內設置VIP空間，感覺很奢華，相當值得一起來購物。」
全新女裝專門店的室內空間由BURBERRY與建築師Vincenzo De Cotiis共同打造，以明亮、大器的氛圍為主，融入品牌經典的格紋元素，搭配蜜金色、黑色、白色及紅棕色，交錯在木質、金屬和水泥等多重材質之間，營造溫暖空間，並富於視覺層次感，表現出當代優雅氣息。
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