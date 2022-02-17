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《幕後傳奇—苦魯人生》眾星雲集 夏宇童飆戲致敬各行業幕後英雄

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「苦魯人生」全台巡迴開演在即。圖／刺點創作工坊提供
「苦魯人生」全台巡迴開演在即。圖／刺點創作工坊提供

由刺點創作工坊與聯合數位文創共同推出的音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，全台巡迴開演在即，近期官方社群更是釋出了特邀嘉賓的消息，強大的客串卡司陣容包含孫協志、Lulu 黃路梓茵、黃豪平、黃偉晉、魏嘉瑩、木星、魚乾、阿翰、陳明珠、Amanda 劉紀範、林鶴軒、鐵牛、黃耀緯等，各界好手眾星雲集，要為不同場次的觀眾帶來獨特的驚喜彩蛋。

本次全台巡演由實力女星夏宇童擔綱主演，為五度加演的音樂劇激盪出更多精彩的火花，也讓這齣戲增添了更多值得期待的看點，夏宇童也透露，戲中歌唱與舞蹈份量非常吃重，甚至壓力大到常常半夜驚醒起床練舞。

媲美百老匯的娛樂性與音樂性。圖／刺點創作工坊提供
媲美百老匯的娛樂性與音樂性。圖／刺點創作工坊提供

《苦魯人生》歷經十年的進化，每一次加演都備受觀眾好評，爆笑、驚艷又精彩的音樂和舞蹈，以及高潮迭起的劇情橋段，忠實呈現各行業的基層心聲，在幽默又一針見血的故事當中，用笑聲療癒每一位觀眾，是近年最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，除了觀眾驚呼：「媲美百老匯的娛樂性與音樂性」，亦被大力稱讚：「不用出國卻有在國外看音樂劇的感覺！」

《幕後傳奇—苦魯人生》將在新北、高雄、台中三地巡迴演出，特邀嘉賓的客串將使得這齣中文原創音樂劇增添諸多亮點，場場有驚喜、幕幕有歡呼，相信觀眾都能在當中度過一段非常歡樂的看戲時光，享受藝術和娛樂的視聽饗宴，購票請洽 udn售票網

音樂劇 新北

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