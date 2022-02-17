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經典大回歸 Pingu企鵝家族40週年特展首度移師海外

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「遊園地」動畫劇集黏土偶，原作者歐特馬・顧特曼先生，在世參與最後作品。圖／聯合數位文創提供
「遊園地」動畫劇集黏土偶，原作者歐特馬・顧特曼先生，在世參與最後作品。圖／聯合數位文創提供

2022最經典的「Pingu企鵝家族」精彩登場，由時藝多媒體所主辦，於1月28日在國立臺灣科學教育館7樓西側特展區正式開展！廣受大小朋友喜愛的經典黏土動畫Pingu企鵝家族，於1980年瑞士影像製作人歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）製作的原型逐格動畫「Pingu」起，迎來成立的第40週年！本次首度海外盛大展出，展覽中將完整展示「Pingu企鵝家族」製作動畫的各種幕後祕辛，包括原作者親筆手寫腳本、動畫分鏡圖、珍貴黏土模型等近400件展品。此外還特別為臺灣粉絲獨家增設兩大實景互動區，將帶給觀眾們經典又充滿樂趣的歡樂體驗！

集結400件精彩展品「五大珍藏展區」及「兩大互動展區」

展覽共分五大展區，從「展區入口」就有Pingu與Pingu的朋友們歡迎著大家，進到主要展區內還有原作者歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）珍藏手寫筆記的「Pingu誕生的秘密故事區」、當年拍攝動畫所使用的珍貴黏土模型「黏土動畫區」、紀錄著動畫製作過程的「動畫工作室區」、完美展現黏土伸縮延展特色的「Pingu藝術品區」、使用3D CG動畫技術製作的全新系列《Pingu in the City》「3D CG動畫區」。本次臺灣展出內容還特別增加兩個「Pingu雪屋」及「Pingu釣魚趣」大型實景互動空間，讓喜愛Pingu的朋友們留下滿滿精彩回憶！

原創動畫睡前手影秀，完整重現。圖／聯合數位文創提供
原創動畫睡前手影秀，完整重現。圖／聯合數位文創提供

獨家「展覽限定商品」、「日本進口商品」及美味「Pingu造型輕食」

展覽商售區裡準備了許多的Pingu周邊等著粉絲們來帶回家，從玩偶、包袋、文具到各種生活用品等眾多種類的商品，還有遠從日本特別空運來臺的Pingu進口商品喔，當然還有為臺灣粉絲們準備最特別、最專屬的臺灣獨家限定商品！絕對讓大家滿載而歸。粉絲們逛展、購物後一定會消耗掉相當多的體力！這次特展也很貼心的顧到大家的胃，在輕食區也為粉絲們精心準備多款可愛Pingu的造型馬卡龍、小蛋糕、布丁奶酪等美味點心，讓大家好好大飽口福一番！

「Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展」展期自2022年1月28日至5月1日，營業時間為寒假及假日9:00至18:00、平日9:00至17:00，展期間除夕（1/31）休館。展覽現場將配合衛生福利部疾病管制署發布之最新消息滾動式調整觀展規則，更多展覽資訊請搜尋臉書「企鵝家族40週年特展」，購票請上 udn售票網

動畫 日本 寒假

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