經典大回歸 Pingu企鵝家族40週年特展首度移師海外

2022最經典的「Pingu企鵝家族」精彩登場，由時藝多媒體所主辦，於1月28日在國立臺灣科學教育館7樓西側特展區正式開展！廣受大小朋友喜愛的經典黏土動畫Pingu企鵝家族，於1980年瑞士影像製作人歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）製作的原型逐格動畫「Pingu」起，迎來成立的第40週年！本次首度海外盛大展出，展覽中將完整展示「Pingu企鵝家族」製作動畫的各種幕後祕辛，包括原作者親筆手寫腳本、動畫分鏡圖、珍貴黏土模型等近400件展品。此外還特別為臺灣粉絲獨家增設兩大實景互動區，將帶給觀眾們經典又充滿樂趣的歡樂體驗！

集結400件精彩展品「五大珍藏展區」及「兩大互動展區」

展覽共分五大展區，從「展區入口」就有Pingu與Pingu的朋友們歡迎著大家，進到主要展區內還有原作者歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）珍藏手寫筆記的「Pingu誕生的秘密故事區」、當年拍攝動畫所使用的珍貴黏土模型「黏土動畫區」、紀錄著動畫製作過程的「動畫工作室區」、完美展現黏土伸縮延展特色的「Pingu藝術品區」、使用3D CG動畫技術製作的全新系列《Pingu in the City》「3D CG動畫區」。本次臺灣展出內容還特別增加兩個「Pingu雪屋」及「Pingu釣魚趣」大型實景互動空間，讓喜愛Pingu的朋友們留下滿滿精彩回憶！

原創動畫睡前手影秀，完整重現。圖／聯合數位文創提供

獨家「展覽限定商品」、「日本進口商品」及美味「Pingu造型輕食」

展覽商售區裡準備了許多的Pingu周邊等著粉絲們來帶回家，從玩偶、包袋、文具到各種生活用品等眾多種類的商品，還有遠從日本特別空運來臺的Pingu進口商品喔，當然還有為臺灣粉絲們準備最特別、最專屬的臺灣獨家限定商品！絕對讓大家滿載而歸。粉絲們逛展、購物後一定會消耗掉相當多的體力！這次特展也很貼心的顧到大家的胃，在輕食區也為粉絲們精心準備多款可愛Pingu的造型馬卡龍、小蛋糕、布丁奶酪等美味點心，讓大家好好大飽口福一番！