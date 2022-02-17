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人文結合藝術產業升級 園藝業者公休日開繪畫班

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾公路花園園藝業者綠海咖啡廳在公休日開辦繪畫班，學員在花卉盛開的環境中作畫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾公路花園園藝業者綠海咖啡廳在公休日開辦繪畫班，學員在花卉盛開的環境中作畫。記者簡慧珍／攝影

田尾鄉是彰化縣最大園藝花卉產區，已有業者希望從苗木供應商轉型和升級，綠海庭園咖啡廳每周四公休，休息日開辦繪畫班，學員繪畫題材集中花卉；指導老師劉秀貞今天表示，田尾花卉種類非常多，畫不完，到花鄉田尾作畫和教畫是相當愜意的事。

綠海咖啡廳以白色地中海風格建築著稱，網美和部落客經常PO文和美照介紹這幢藏身在田尾公路花園，結合園藝景觀造景的餐廳。咖啡廳張姓業者表示，以前求學時只在美術課畫畫，從沒想過離開學校，自己也會作畫，約5年前有客人帶畫室老師劉秀貞到餐廳外庭園寫生，她看了很感興趣，得知劉秀貞在田尾也開班，就報名學畫，上了幾次課，田尾繪畫班在因緣際會之下搬到咖啡廳。

2017年起，綠海咖啡廳公休日的上午開辦繪畫課，同年開始舉辦聯合畫展及公益義賣活動，有些到咖啡廳用餐的顧客看到餐廳裡展示繪畫作品，好奇了解餐廳與畫家之間的關係，進而知道咖啡廳每周四繪畫班，有些顧客從用餐和欣賞庭園景致轉為學畫。

繪畫班指導老師劉秀貞說，她是彰化女兒，希望每周回溪州娘家一次探視長輩就在溪州開畫室，後來田尾餐廳業者邀她開班授課，剛好她很喜愛到田尾花鄉，可以喚起兒時常去田尾遊玩的美好回憶即爽快的答應，搬到綠海之後，被四周花草樹木包圍，作畫教畫很有FU，也較深入了解園藝產業其實是需要花心思，才能常年布置出令人賞心悅目的景觀。

綠海咖啡廳原本是田尾公路花園內的一家園藝店兼營餐廳，6年前搬到現址，改為綠海咖啡廳。張姓業者表示，餐飲仍是副業，由主業園藝景觀造景支撐，田尾公路花園不少業者期待從販售苗木的一級產業逐步轉型到二級、三級，給消費者美與休閒的感受，當園藝昇華為人文藝術並融入生活，園藝產業得以永續發展。

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