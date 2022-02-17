上太空了！ 278度溫差考驗通過 這手表可能比你還強悍

飛上太空跟地表有什麼差別？除了不受重力影響，外太空的溫差變化可是致命的關鍵所在。上個月1月19日，一只沛納海（PANERAI）的Radiomir腕表（PAM210）意外出現在美國NASA TV的直播中，不僅成功克服278度的溫差，更將沛納海的歷史由寬廣深邃的海洋，正式延展至外太空，成就解鎖！

在美國太空總署NASA TV播放的7小時艙外活動片段中，沛納海（PANERAI）Radiomir PAM210多次出現在太空人Anton Shkaplerov左手的手套上，並以鮮明的Radiomir枕型表殼令人印象深刻。事實上，機械手表的三大天敵中，溫度的變化最為難以控制，由於溫度的變化可能導致金屬零件的熱漲冷縮，甚至機芯中隱藏的潤滑油都可能結凍，因而讓手表失去效用。當陽光照射時，太空人可能必須面對攝氏121度的高溫，一旦進入陰影，溫度則將下探至零下攝氏157度，溫差變化高達278度，還好太空人將穿上高科技的太空衣，唯有Anton Shkaplerov手上的沛納海（PANERAI）PAM 210腕表需要獨自面對。