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上太空了！ 278度溫差考驗通過 這手表可能比你還強悍
飛上太空跟地表有什麼差別？除了不受重力影響，外太空的溫差變化可是致命的關鍵所在。上個月1月19日，一只沛納海（PANERAI）的Radiomir腕表（PAM210）意外出現在美國NASA TV的直播中，不僅成功克服278度的溫差，更將沛納海的歷史由寬廣深邃的海洋，正式延展至外太空，成就解鎖！
在美國太空總署NASA TV播放的7小時艙外活動片段中，沛納海（PANERAI）Radiomir PAM210多次出現在太空人Anton Shkaplerov左手的手套上，並以鮮明的Radiomir枕型表殼令人印象深刻。事實上，機械手表的三大天敵中，溫度的變化最為難以控制，由於溫度的變化可能導致金屬零件的熱漲冷縮，甚至機芯中隱藏的潤滑油都可能結凍，因而讓手表失去效用。當陽光照射時，太空人可能必須面對攝氏121度的高溫，一旦進入陰影，溫度則將下探至零下攝氏157度，溫差變化高達278度，還好太空人將穿上高科技的太空衣，唯有Anton Shkaplerov手上的沛納海（PANERAI）PAM 210腕表需要獨自面對。
據了解：這並非一次商業性置入，至少沛納海在此之前並未受到任何通知，是由眼尖的閱聽者觀察到此一NASA的艙外活動EVA（Extra-vehicular activity）片段後，才聯絡品牌並告知一訊息。至於Anton Shkaplerov配戴的這款PAM 00210腕表，具備OP X手動上鍊機芯以及45毫米的精鋼表殼，定價約為18萬元，唯目前已經停產，而Anton Shkaplerov的任務則即將在2022年的3月28日結束。想看更多？或可登入NASA官方網站：https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/#public
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