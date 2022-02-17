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「氣象局」朴敏英氣質職場穿搭學起來 日常珠寶OL必備
由當紅鮮肉宋江、與收視女王朴敏英主演的韓國JTBC週末連續劇「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」講述一群在氣象局工作的人們工作和戀愛的職場浪漫電視劇。台灣Netflix於2月12號起每週六日同步更新，上週播出第一、二集，朴敏英、宋江立刻展開姐弟戀，刺激收視的火辣床戲在第二集中已經開演，步調超快。而在劇中飾演氣象廳統籌二部科長陳夏京的朴敏英，在劇中經常以寶格麗（BVLGARI）的珠寶搭配上班服裝，詮釋這位職場上相當幹練、工作能力極佳的都會女性。
朴敏英在第一、二集劇中工作的服裝穿搭以令人感到舒適又洗練的米色系為主，配戴的寶格麗，多為經典B.zero1、BVLGARI BVLGARI與Diva’s Dream的日常珠寶，以瑰金與黃K金材質和米色調的套裝，展現出優雅洗練的時尚職場穿搭。
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