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「氣象局」朴敏英氣質職場穿搭學起來 日常珠寶OL必備

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第二集中，女星朴敏英配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／翻攝自Netflix
「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第二集中，女星朴敏英配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／翻攝自Netflix

由當紅鮮肉宋江、與收視女王朴敏英主演的韓國JTBC週末連續劇「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」講述一群在氣象局工作的人們工作和戀愛的職場浪漫電視劇。台灣Netflix於2月12號起每週六日同步更新，上週播出第一、二集，朴敏英、宋江立刻展開姐弟戀，刺激收視的火辣床戲在第二集中已經開演，步調超快。而在劇中飾演氣象廳統籌二部科長陳夏京的朴敏英，在劇中經常以寶格麗（BVLGARI）的珠寶搭配上班服裝，詮釋這位職場上相當幹練、工作能力極佳的都會女性。

朴敏英在第一、二集劇中工作的服裝穿搭以令人感到舒適又洗練的米色系為主，配戴的寶格麗，多為經典B.zero1、BVLGARI BVLGARI與Diva’s Dream的日常珠寶，以瑰金與黃K金材質和米色調的套裝，展現出優雅洗練的時尚職場穿搭。

「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第一集中，女星朴敏英配戴寶格麗珠寶。圖／翻攝自Netflix
「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第一集中，女星朴敏英配戴寶格麗珠寶。圖／翻攝自Netflix
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鉚釘鑲鑽耳環，約20萬3,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鉚釘鑲鑽耳環，約20萬3,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列珍珠母貝與密鑲鑽石玫瑰金耳環，約83,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列珍珠母貝與密鑲鑽石玫瑰金耳環，約83,800元。圖／寶格麗提供
「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第二集中，女星朴敏英配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／翻攝自Netflix
「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第二集中，女星朴敏英配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／翻攝自Netflix
「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第一集中，女星朴敏英配戴寶格麗耳環搭配米色套裝。圖／翻攝自Netflix
「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」第一集中，女星朴敏英配戴寶格麗耳環搭配米色套裝。圖／翻攝自Netflix
寶格麗BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊，約16萬1,500元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊，約16萬1,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列鏤空鑲鑽玫瑰金耳環，約10萬1,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列鏤空鑲鑽玫瑰金耳環，約10萬1,700元。圖／寶格麗提供

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