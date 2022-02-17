網襪概念加閃亮亮水晶 朴彩英穿鏤空長靴大秀性感美腿

時尚品牌Saint Laurent今年春夏系列充滿濃烈的性感意味，創意總監Anthony Vaccarello透過設計向西班牙設計師Paloma Picasso致敬，也傳遞出品牌對解放的頌歌、對顛覆性誘惑的召喚理念。

依循此精神，從服裝到配件都充滿各種「辣」到不行的單品，其中一雙網狀水晶高跟靴，更是結合奢華魅惑與帥氣於一身。作為品牌大使的BLACKPINK成員朴彩英Rosé，近日也搶先示範，在IG釋出她用這雙靴子搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。