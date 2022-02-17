快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網襪概念加閃亮亮水晶 朴彩英穿鏤空長靴大秀性感美腿

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
朴彩英Rosé用網狀水晶高跟靴搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。圖／摘自IG
朴彩英Rosé用網狀水晶高跟靴搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。圖／摘自IG

時尚品牌Saint Laurent今年春夏系列充滿濃烈的性感意味，創意總監Anthony Vaccarello透過設計向西班牙設計師Paloma Picasso致敬，也傳遞出品牌對解放的頌歌、對顛覆性誘惑的召喚理念。

依循此精神，從服裝到配件都充滿各種「辣」到不行的單品，其中一雙網狀水晶高跟靴，更是結合奢華魅惑與帥氣於一身。作為品牌大使的BLACKPINK成員朴彩英Rosé，近日也搶先示範，在IG釋出她用這雙靴子搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。

這雙網狀水晶高跟靴以幾乎可以說是火辣代名詞的「網襪」為設計靈感，結合水晶元素增添華麗閃亮的效果。整體從腿部一路到腳趾都鏤空的設計，更是比網襪還要火辣，無論是像Rosé一樣單穿還是內搭黑色絲襪都很好看。作為「超級帶貨王」，Rosé這一穿，勢必又會讓這雙靴子成為詢問度超高的單品了。

網狀水晶高跟靴，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
網狀水晶高跟靴，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
朴彩英Rosé用Saint Laurent網狀水晶高跟靴搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。圖／摘自IG
朴彩英Rosé用Saint Laurent網狀水晶高跟靴搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。圖／摘自IG
Saint Laurent今年春夏系列充滿濃烈的性感意味，創意總監Anthony Vaccarello透過設計向西班牙設計師Paloma Picasso致敬，也傳遞出品牌對解放的頌歌、對顛覆性誘惑的召喚理念。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent今年春夏系列充滿濃烈的性感意味，創意總監Anthony Vaccarello透過設計向西班牙設計師Paloma Picasso致敬，也傳遞出品牌對解放的頌歌、對顛覆性誘惑的召喚理念。圖／Saint Laurent提供
朴彩英Rosé用網狀水晶高跟靴搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。圖／摘自IG
朴彩英Rosé用網狀水晶高跟靴搭配充滿戲劇效果的羽毛洋裝，神秘優雅又性感。圖／摘自IG

延伸閱讀

少女時代兩大美腿女神秀英、Tiffany再合體慶生！紅X黑性感姐妹派對穿搭超吸睛

新年預言指引！〈三日教〉晶生晶世，讓水晶與你相癒

螞蟻腰女神唯一胖過畫面曝光！Rosé生日遭親姊出賣　「他」親筆寫信祝賀寫：想妳

金多美化身清新小精靈 施華洛世奇水晶閃耀愛的光芒

相關新聞

周興哲寒冬穿背心、力拚肌肉量已成往事的周予天 林映唯「不能輸」帥氣工裝褲上陣

周興哲、周予天兄弟檔和林映唯共同現身BURBERRY 2022春夏預覽，頂著寒風，周興哲以裁片襯衫的背心現身，表示，「今...

咀嚼控注意！萬波「金萱珍波粉」來了 這一天每杯22元

萬波島嶼紅茶又有新創意，2/18將推出新品「金萱珍波粉」，以全新原茶金萱青茶搭配珍珠、波霸、粉粿三種配料，飽足感十足，被...

Roger Dubuis圓桌騎士千萬腕表「小金人」 再現經典一刻

神話雖然總是傳說、不為真實，但也是透過傳說或故事，讓特殊情境的勇氣與品德能跨越時空，長久傳頌。瑞士鐘表品牌羅杰杜彼（Ro...

陰雨天還是要很有型！時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

連日的濕冷下雨天，出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能...

經典大回歸 Pingu企鵝家族40週年特展首度移師海外

2022最經典的「Pingu企鵝家族」精彩登場，由時藝多媒體所主辦，於1月28日在國立臺灣科學教育館7樓西側特展區正式開展！廣受大小朋友喜愛的經典黏土動畫Pingu企鵝家族，於1980年瑞士影像製作人歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）製作的原型逐格動畫「Pingu」起，迎來成立的第40週年！本次首度海外盛大展出，展覽中將完整展示「Pingu企鵝家族」製作動畫的各種幕後祕辛，包括原作者親筆手寫腳本、動畫分鏡圖、珍貴黏土模型等近400件展品。此外還特別為臺灣粉絲獨家增設兩大實景互動區，將帶給觀眾們經典又充滿樂趣的歡樂體驗！

《幕後傳奇—苦魯人生》眾星雲集 夏宇童飆戲致敬各行業幕後英雄

由刺點創作工坊與聯合數位文創共同推出的音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，全台巡迴開演在即，近期官方社群更是釋出了特邀嘉賓的消息，強大的客串卡司陣容包含孫協志、Lulu 黃路梓茵、黃豪平、黃偉晉、魏嘉瑩、木星、魚乾、阿翰、陳明珠、Amanda 劉紀範、林鶴軒、鐵牛、黃耀緯等，各界好手眾星雲集，要為不同場次的觀眾帶來獨特的驚喜彩蛋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。