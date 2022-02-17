MARVEL x Pandora漫威小宇宙 串成你專屬的復仇者聯盟

以串飾聞名的丹麥品牌Pandora ，首度攜手漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe），共同打造MARVEL x Pandora系列！系列作品將復仇者聯盟 (The Avengers) 的超級英雄化作串飾與首飾，系列共囊括9顆串飾、一條手鍊以及一款戒指，運用各式金屬和琺瑯工藝打造超逼真的造型、服裝、並鐫刻經典名言，帶粉絲深入超級英雄的刺激世界，點燃心中的冒險魂。

辨識度最高的鋼鐵人串飾以鍍14K金與琺瑯塗層演繹盔甲、掌心鑲嵌鋯石、頭盔背面刻有「FIND YOUR POWER」字樣和復仇者聯盟標誌。鋼鐵人的人造心臟「方舟反應爐」則以925銀和透明藍色的琺瑯製作，背面鐫刻史塔克的女兒睡前對爸爸說的「I LOVE YOU 3000」，體現鋼鐵人力量的來源。

單膝跪地、雙臂交叉黑豹串飾以手繪黑色琺瑯和純銀線條勾勒出汎合金盔甲，背面則刻著經典口號「WAKANDA FOREVER」。由汎合金打造的美國隊長盾牌圖案則以藍、紅、白色琺瑯和925銀同心圓組成，外環鐫刻他的信念：「TRUE TO YOURSELF」。索爾的雷神之鎚以925銀鑄造，裝飾手繪棕色琺瑯螺紋，並鐫刻著「WORTHY」，和「Mjölnir」的標誌性符號。浩克串飾選用925銀和透明綠色琺瑯勾勒滿身肌肉的怒吼浩克，背上則鐫刻「HULK SMASH！」字樣。黑寡婦串飾則以手工琺瑯重現了黑寡婦標誌性的火紅頭髮和黑色戰衣。