台灣限定！忍X第一神拳限量威士忌第4彈 3波段開賣

日本連載時間最長的拳擊運動漫畫《第一神拳》X「忍SHINOBU」聯名酒款，即將在2月23日推出第四彈——OPBF東太平洋拳擊聯盟冠軍宮田一郎。第四彈聯名酒款將與「忍SHINOBU」調和威士忌成套組方式銷售，原價2,980元，優惠價2,880元，首波於2月23日上午11時7-Eleven超商ibon限量預購。

第二波於2月26日在全台City Super指定分店酒品專區上午11時開賣，同樣以忍調和威士忌優惠套組方式限量預購。

最後一波在3月5日刻之酒藏的台北、台南、高雄百貨專櫃，於中午12點開賣。於刻之酒藏指定專櫃購買「忍SHINOBU」威士忌系列任一款，即可以加購方式購買「忍SHINOBU」X《第一神拳》聯名款「OPBF東太平洋拳擊聯盟冠軍宮田一郎」一瓶；刻之酒藏更將加碼贈送《第一神拳》聯名的威士忌品飲杯一只（市價299元)。活動詳情請鎖定刻之酒藏Facebook粉絲專頁。

《第一神拳》人氣角色宮田一郎，在漫畫裡的存在被視為幕之內一步的宿敵。在初登場時與一步同樣都是鴨川拳擊館中訓練的高中生，在一次練習賽中意外落敗給一步後，讓彼此期盼著能再次對決。無奈在東日本新人王準決賽中，飲恨敗給間柴因而無緣和一步對決。之後轉往海外比賽及訓練，將父親擅長的反擊拳發揮並奪得東太平洋拳王頭銜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康