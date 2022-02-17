聽新聞
test
0:00 / 0:00
超模姐妹全裸入鏡！拍廣告只用包包遮點 辣出新境界
日前由Hadid超模姐妹檔攜手主演的VERSACE新廣告才正式曝光，沒想到才隔沒幾天又有一組更火辣的形象登場！這次Gigi Hadid與Bella Hadid兩人全裸上陣，只用頭髪和VERSACE的包包遮住重點部位，品牌創意總監Donatella Versace在自己的IG上刊登這張照片，馬上取得比她平常貼文近乎多三倍的讚數，足見這組形象的吸睛程度有多高。
其實對品牌暸解的人，應該不難將這組照片聯想到1995年由傳奇超模克勞蒂亞雪佛和男星席維斯史特龍共同入鏡的VERSACE廣告，當時克勞蒂亞雪佛手拿咬了一口的蘋果，兩人都以VERSACE餐瓷系列遮住重點部位，重現亞當與夏娃。而這次Hadid姐妹檔可說是完美重現經典，只是蘋果之外還加上誘惑夏娃的蛇，纏住Bella的腿。克勞蒂亞雪佛也在自己IG發布了兩張照片的對比，讓年輕粉絲可以更瞭解品牌歷史。
而這次Hadid姐妹檔的照片中的焦點，無疑是用來「遮點」的包包了！這款包出自去年12月發佈的2022早秋系列，是La Medusa系列包款的新成員。小托特包身搭配金屬鍊帶裝飾和梅杜莎標誌，俏皮又奢華。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言