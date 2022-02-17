超模姐妹全裸入鏡！拍廣告只用包包遮點 辣出新境界

日前由Hadid超模姐妹檔攜手主演的VERSACE新廣告才正式曝光，沒想到才隔沒幾天又有一組更火辣的形象登場！這次Gigi Hadid與Bella Hadid兩人全裸上陣，只用頭髪和VERSACE的包包遮住重點部位，品牌創意總監Donatella Versace在自己的IG上刊登這張照片，馬上取得比她平常貼文近乎多三倍的讚數，足見這組形象的吸睛程度有多高。

其實對品牌暸解的人，應該不難將這組照片聯想到1995年由傳奇超模克勞蒂亞雪佛和男星席維斯史特龍共同入鏡的VERSACE廣告，當時克勞蒂亞雪佛手拿咬了一口的蘋果，兩人都以VERSACE餐瓷系列遮住重點部位，重現亞當與夏娃。而這次Hadid姐妹檔可說是完美重現經典，只是蘋果之外還加上誘惑夏娃的蛇，纏住Bella的腿。克勞蒂亞雪佛也在自己IG發布了兩張照片的對比，讓年輕粉絲可以更瞭解品牌歷史。 1995年由傳奇超模克勞蒂亞雪佛和男星席維斯史特龍主演的VERSACE廣告。圖／摘自IG

而這次Hadid姐妹檔的照片中的焦點，無疑是用來「遮點」的包包了！這款包出自去年12月發佈的2022早秋系列，是La Medusa系列包款的新成員。小托特包身搭配金屬鍊帶裝飾和梅杜莎標誌，俏皮又奢華。 La Medusa小號手提包，61,000元。圖／VERSACE提供