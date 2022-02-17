快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超模姐妹全裸入鏡！拍廣告只用包包遮點 辣出新境界

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Hadid姐妹檔重現VERSACE 1995年經典廣告。圖／摘自IG
Hadid姐妹檔重現VERSACE 1995年經典廣告。圖／摘自IG

日前由Hadid超模姐妹檔攜手主演的VERSACE新廣告才正式曝光，沒想到才隔沒幾天又有一組更火辣的形象登場！這次Gigi Hadid與Bella Hadid兩人全裸上陣，只用頭髪和VERSACE的包包遮住重點部位，品牌創意總監Donatella Versace在自己的IG上刊登這張照片，馬上取得比她平常貼文近乎多三倍的讚數，足見這組形象的吸睛程度有多高。

其實對品牌暸解的人，應該不難將這組照片聯想到1995年由傳奇超模克勞蒂亞雪佛和男星席維斯史特龍共同入鏡的VERSACE廣告，當時克勞蒂亞雪佛手拿咬了一口的蘋果，兩人都以VERSACE餐瓷系列遮住重點部位，重現亞當與夏娃。而這次Hadid姐妹檔可說是完美重現經典，只是蘋果之外還加上誘惑夏娃的蛇，纏住Bella的腿。克勞蒂亞雪佛也在自己IG發布了兩張照片的對比，讓年輕粉絲可以更瞭解品牌歷史。

1995年由傳奇超模克勞蒂亞雪佛和男星席維斯史特龍主演的VERSACE廣告。圖／摘自IG
1995年由傳奇超模克勞蒂亞雪佛和男星席維斯史特龍主演的VERSACE廣告。圖／摘自IG

而這次Hadid姐妹檔的照片中的焦點，無疑是用來「遮點」的包包了！這款包出自去年12月發佈的2022早秋系列，是La Medusa系列包款的新成員。小托特包身搭配金屬鍊帶裝飾和梅杜莎標誌，俏皮又奢華。

La Medusa小號手提包，61,000元。圖／VERSACE提供
La Medusa小號手提包，61,000元。圖／VERSACE提供

La Medusa小號手提包，61,000元。圖／VERSACE提供
La Medusa小號手提包，61,000元。圖／VERSACE提供

延伸閱讀

宋慧喬登封挑戰濃烈煙燻妝展強勢幹練氣場！回顧她畫過特殊妝容，暗黑鐵灰、粉紫貓眼都完美駕馭

GD不要看！「人間香奈兒」脫了僅穿內在美入鏡　慵懶躺地意外洩驚人深溝

穿上火辣「乳膠衣」 Hadid姐妹檔一起拍廣告

現在都流行「真．下身失蹤」！？甜美超模中空裝露南半球　單穿Bra入鏡秀逆天長腿

相關新聞

周興哲寒冬穿背心、力拚肌肉量已成往事的周予天 林映唯「不能輸」帥氣工裝褲上陣

周興哲、周予天兄弟檔和林映唯共同現身BURBERRY 2022春夏預覽，頂著寒風，周興哲以裁片襯衫的背心現身，表示，「今...

咀嚼控注意！萬波「金萱珍波粉」來了 這一天每杯22元

萬波島嶼紅茶又有新創意，2/18將推出新品「金萱珍波粉」，以全新原茶金萱青茶搭配珍珠、波霸、粉粿三種配料，飽足感十足，被...

Roger Dubuis圓桌騎士千萬腕表「小金人」 再現經典一刻

神話雖然總是傳說、不為真實，但也是透過傳說或故事，讓特殊情境的勇氣與品德能跨越時空，長久傳頌。瑞士鐘表品牌羅杰杜彼（Ro...

陰雨天還是要很有型！時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

連日的濕冷下雨天，出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能...

經典大回歸 Pingu企鵝家族40週年特展首度移師海外

2022最經典的「Pingu企鵝家族」精彩登場，由時藝多媒體所主辦，於1月28日在國立臺灣科學教育館7樓西側特展區正式開展！廣受大小朋友喜愛的經典黏土動畫Pingu企鵝家族，於1980年瑞士影像製作人歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）製作的原型逐格動畫「Pingu」起，迎來成立的第40週年！本次首度海外盛大展出，展覽中將完整展示「Pingu企鵝家族」製作動畫的各種幕後祕辛，包括原作者親筆手寫腳本、動畫分鏡圖、珍貴黏土模型等近400件展品。此外還特別為臺灣粉絲獨家增設兩大實景互動區，將帶給觀眾們經典又充滿樂趣的歡樂體驗！

《幕後傳奇—苦魯人生》眾星雲集 夏宇童飆戲致敬各行業幕後英雄

由刺點創作工坊與聯合數位文創共同推出的音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，全台巡迴開演在即，近期官方社群更是釋出了特邀嘉賓的消息，強大的客串卡司陣容包含孫協志、Lulu 黃路梓茵、黃豪平、黃偉晉、魏嘉瑩、木星、魚乾、阿翰、陳明珠、Amanda 劉紀範、林鶴軒、鐵牛、黃耀緯等，各界好手眾星雲集，要為不同場次的觀眾帶來獨特的驚喜彩蛋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。