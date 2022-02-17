讓人心動的春妝新品來了 4百貨春季優惠情報先筆記

立春後象徵春天的開始，肌膚保養與彩妝也要跟著換季，質地變得更清爽與輕盈，現正逢百貨春上市與春季化妝品節，一系列保養及底妝新品陸續上市，加上百貨檔期優惠，讓民眾入手春妝、春裝有優惠。

★SOGO台北店2022春季化妝品節Beauty Club會員獨享優惠

SOGO百貨台北店2月18日至3月13日推出「2022春季化妝品節」，針對經營多年的Happy Go卡集點及Beauty Club會員推出雙重優惠，Beauty Club會員獨享「美麗購物金」，持快樂購卡單卡扣300點，即可兌換200元化妝品購物金；另外，指定化妝品、香氛、香水單筆消費2,000元即享點數3倍送。

長期戴著口罩，各式底妝也再進化，「持久粉底」與「防曬氣墊」都是春夏底妝重點，打造底妝輕、透、亮的同時，還追求底妝持久，讓隨時拿下口罩仍能展現漂亮妝容。SOGO忠孝館推薦底妝新品有2月25日首賣的NARS裸光肌萃粉底精華；YSL超模光感精華水氣墊，這回招牌的皮革氣墊外殼，換上春天感十足的櫻花粉；在底妝界也有好口碑的LANCOME零粉感超持久彈力水粉霜。敦化館新品則有貴婦底妝愛牌、cle de peau BEAUTE恆潤光采氣墊粉霜。

★新光三越合作插畫家朱緹DEE CHU 會員扣點預購時尚杯墊幫助受虐動物

新光三越2022春上市形象視覺以「寵物情人Pet–demic」為主題，訴求現代人與寵物如同情人般親密的存在。全台新光三越更在春季改裝導入超過200家新櫃，新光三越春上市也首次攜手台灣防止虐待動物協會，邀請到時尚插畫家也是愛貓人的朱緹DEE CHU獨家合作授權動物插畫，2月18日至3月6日開啟新光三越App扣skm points 50點並以skm pay支付100元，即可搶先預購全台限量的「時尚寵物情人杯墊」，其金額收入將全數捐贈給台灣防止虐待動物協會，一同支持受虐動物救援與醫療中途計畫。

★Global Mall首度春季滿額回饋 線上線下刷聯名卡當日累計滿3,000送100

Global Mall環球購物中心春季檔期祭三大好康回饋會員，首度於春季推滿額贈回饋，即日起至3月9日推線上線下刷Global Mall聯名卡當日累計滿3,000元送100元電子商品禮券；「集點送購物金」新北中和、屏東市會員即日起至2月25日於指定服飾品牌單筆消費滿500元即可於App累積活動點數1點，滿5點活動點數送100元電子商品禮券。六大車站店首度聯合推出「跨店集點券」送購物金、旅遊行程買一人送一人以及抽飯店住宿券。

會員於即日起至3月9日在板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19及新左營車站當日跨店消費累計滿1,000元，即可獲得集點券活動點數1點，集點券滿3點可兌換100點會員點數、6點可兌換100元電子商品禮券，桃園A8、林口A9、桃園A19累滿6點除了100元禮券，還加碼贈桃園卡果牧場入場券一張，滿10點可獲得價值500元生活類商品及花東四日旅遊行程買一人送一人(2人共計5,990元起)，同時活動期間達10點集點門檻，還可獲得花蓮藍天麗池飯店住宿券(價值3,200元)抽獎機會。

★台北統一時代百貨「春美妝」滿3,000送300

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期2月17日起登場，2月17日至2月28日推出全館指定櫃位滿3,000送300，2月22日至2月28日期間持icash2.0或icashPay支付滿3,000再享12% OPEN POINT點數回饋，回饋高達22%。

同時，台北統一時代結合館內9家國際知名彩妝保養品牌，於2月17日至3月9日推出春季「時代美妝學院」，邀請專業講師舉辦一系列春季美妝講座課程，包括一對一彩妝教學、約會妝容、療癒手作香氛蠟燭、薰香精油噴霧等課程。3月3日至3月6日會員則可兌換實用卡友禮「旅行盥洗收納包組」，內含分裝瓶罐5入組，讓春季出遊收納更方便，會員當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換，限量1,500份。