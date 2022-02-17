瞄準2022賽季 RICHARD MILLE車隊成員男女混編新結成
新的一年總充滿各種可能，歐洲各種大型運動賽事也在開春以降陸續帶來新氣象。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE今日宣佈了RICHARD MILLE車隊的全新三位成員：Milesi、Ogier與Wadoux，三位同樣來自法國的好手將以男女混合的編制，投入2022年國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA WEC）賽事LMP2組別的六輪賽事，也為RICHARD MILLE車隊的第三個賽季，揭開全新篇章。
三位車手中的Sébastien Ogier不僅在2013至2021的9年中共獲8個冠軍，Sébastien Ogier更曾獲滾球冠軍、擔任滑雪教練，展現全方位的體能才華。Lilou Wadoux與Charles Milesi則同樣是2001年出生的新一代人氣明星。Lilou Wadoux曾在2017年Peugeot 208賽車盃與2021年Alpine Elf Europa盃賽的青少年組獲得季軍，而Charles Milesi更曾於2021年際汽聯世界耐力錦標賽LMP2組別獲得冠軍殊榮，團隊競爭力顯而易見。
事實上：三位車手在宣傳視覺中配戴的RICHARD MILLE腕表更將是賽道邊的另類欣賞亮點。其中由於Sébastien Ogier早從2016年已成為RICHARD MILLE家族一員，身為「前輩」的他手上則配戴了同名的RM 67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表，而Lilou Wadoux則戴上鮮紅搶眼的RM 07-01 Racing Red自動上鍊腕表，Charles Milesi手上的則有著RM 67-02 Mutaz Barshim超薄自動上鍊腕表，各有千秋。
三款腕表分別運用以高科技打造的Carbon TPT®碳纖維或Quartz TPT®石英纖維為表殼，具備輕量化、堅固的特點，其中RM 67-02 Mutaz Barshim超薄自動上鍊腕表更以卡達「跳高王子」Mutaz Barshim之名，Mutaz Barshim並在去年東奧時配戴相同表款並順利摘金，或將在無形中將氣勢遞傳給RICHARD MILLE車隊與三位車手，再創佳績。
2022年國際汽聯世界耐力錦標賽的賽程將從3月18日於美國舉辦的「賽百靈1000英里耐力賽」正式揭幕，年中先後在比利時、法國、義大利、日本舉辦不同賽事，最終並將在11月的「巴林8小時耐力賽」，劃上完美句點。
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