農委會專案進口日本雞蛋 藍黨團批黑箱草率

北台灣缺蛋，農委會擬從美國、澳洲、日本進口雞蛋應急，但日本農林水產省10日就宣布恢復對台灣的帶殼禽蛋出口。國民黨立院黨團質疑，台灣尚未完全解除對日本的禽鳥、雞蛋禁令，這麼重大的事件卻是日本先公告，農委會未向人民先溝通或更正，作法黑箱草率，令人無法接受。

2020年11月5日，日本禽流感爆發，我農委會公告日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品，自即日裝船（機）起運者禁止輸台。

農委會防檢局表示，參酌世界動物衛生組織（OIE）規範，在今年3月31日前有條件可專案進口雞蛋。但日本農林水產省早在2月10日就發布，日本已經接到通知，2月10日起至3月31日，恢復對台灣帶殼禽蛋出口。

國民黨團書記長萬美玲指出，農委會網站的公告昨天還在，現在又以專案方式區域進口雞蛋，十分荒謬又匪夷所思，即使要更改規範區域範圍，也要把先前禁止的公告移除後重新上架，實在很誇張，政府難道只許州官放火不許百姓點燈？

萬美玲表示，國民黨團要求農委會公布此次專案進口內容，清楚說明開放理由和決策過程；同時，立即取消進口日本蛋品，不能讓食安產生更大風險，進口雞蛋解決蛋荒是可行的方式，但黨團堅決要求由非疫區進口。

日本農林水產省指出，可以出口到台灣的生鮮雞蛋，必須在秋田縣、兵庫縣、熊本縣、埼玉縣、廣島縣、青森縣、愛媛縣、鹿兒島縣和千葉縣以外的縣，生產和加工的帶殼禽蛋。

藍委鄭正鈐表示，千葉縣雖然有被排除，但全日本雞蛋產量第一名的茨城縣卻可以出口，農委會不僅開放日本核食，莫非連「核蛋」也要來？政府缺乏考量，程序也未解決清楚，「核彈、疫蛋一起進來，人民挫勒蛋」。

國民黨團首席副書記長李德維表示，當時台灣發生禽流感，雞農、鴨農損失甚巨，經濟受重創，也影響國家信用與尊嚴，不希望農委會在有缺蛋危機時病急亂投醫，又引發新的危機。