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開學季首選！ASUS Vivobook 13 Slate OLED二合一筆電 5大特色超吸睛

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Vivobook 13 Slate OLED包裝內直接附上磁吸式全尺寸鍵盤、磁吸立架、ASUS Pen 2.0觸控筆，甚至連筆電包都幫你準備好。記者黃筱晴／攝影
Vivobook 13 Slate OLED包裝內直接附上磁吸式全尺寸鍵盤、磁吸立架、ASUS Pen 2.0觸控筆，甚至連筆電包都幫你準備好。記者黃筱晴／攝影

工作學習與休閒娛樂都想兼顧的新世代消費者，對於隨身裝置的需求當然無法滿足於單一功能，也讓能夠多工切換不同模式、輕巧好攜帶的二合一筆電近年格外受到歡迎。ASUS Vivobook 13 Slate OLED擁有平板電腦的使用靈活度，在需要文書處理或是線上學習時也可立刻享有完整筆電使用體驗，再加上有華麗視覺效果的OLED螢幕，價格又很親民，完全是入門二合一筆電首選。

豪華大全配一次附上

華碩這次超有誠意，Vivobook 13 Slate OLED包裝內直接附上磁吸式全尺寸鍵盤、磁吸立架、ASUS Pen 2.0觸控筆，連筆電包都幫你準備好，讓你不用猶豫要不要買配件，一次把所有使用模式需要的配件都幫你準備好。ASUS PEN 2.0具有4096階壓力感應，並擁有2H、H、HB、B共4個不同材質筆尖，可因應需要的書寫觸感進行替換，頂端的快捷按鍵還可設定常用功能。

外型設計細節超有個性

主打年輕族群的Vivobook 13 Slate OLED，在外觀設計上也充滿細節，在機身與鍵盤的經典黑色系中融入螢光綠色潮流圖騰，立架設計也巧妙秀出LOGO，低調不突兀卻又能讓裝置展現不同個性。

OLED螢幕、4個揚聲器 影音效果全面環繞

擁有16:9 Dolby Vision大尺寸觸控OLED螢幕，可顯示10.7億種準確生動的色彩，還有DisplayHDR True Black 500認證與1,000,000:1對比度，並通過德國萊因護眼認證，線上學習使用也很合適。而強大的4揚聲器Dolby Atmos音響系統，在欣賞串流影音時也更能享受沉浸式影音體驗。

4種使用模式靈活切換

Vivobook 13 Slate OLED共有平板模式、筆電模式、劇院模式、瀏覽模式4種不同的使用情境，最基本的平板模式，搭配ASUS Pen 2.0觸控筆，做筆記、寫手帳都很方便；想看影片或是展示簡報，只要加上背後的支架保護套就可以感受絕佳影音效果；如果只是想瀏覽社群內容，或是想要一次看到更長的網頁內容，同樣使用支架轉成直式使用也很穩定；如果想要以最高效率進行文書工作，內建Windows 11 Home作業系統再加上鍵盤，就可以享有完整的筆電功能。

連接埠完整 指紋辨識增加安全性

Vivobook 13 Slate OLED配備2個USB-C連接埠及1個microSD讀卡機，使用上更有外接彈性，外出使用不需要再帶轉接器。除了內建的Windows Hello臉部辨識登入，頂部還有與開關鍵整合的指紋辨識鍵，外出攜帶使用安全性更高。

Vivobook 13 Slate OLED通路價目前2萬有找，現在在中華電信/台灣大哥大/遠傳電信/台灣之星還可搭配指定資費，享專案價0元起，超實惠價格非常適合有越來越多線上教學需求的學生族群，或是僅有輕度文書、上網、串流影音需求的消費者使用。2月底前購買華碩指定機種，不僅有手沖咖啡組、Cerberus電競耳機、ROG側背包、保溫杯等多項好禮登錄送，還可登錄抽OSIM沙發小天后及PlayStation 5遊戲主機。

具備4個揚聲器加上Dolby Atmos杜比全景聲環繞音效。記者黃筱晴／攝影
具備4個揚聲器加上Dolby Atmos杜比全景聲環繞音效。記者黃筱晴／攝影
配備2個USB-C連接埠及1個microSD讀卡機，使用上更有外接彈性。記者黃筱晴／攝影
配備2個USB-C連接埠及1個microSD讀卡機，使用上更有外接彈性。記者黃筱晴／攝影
ASUS PEN 2.0觸控筆可直接Type-C充電，相當方便。記者黃筱晴／攝影
ASUS PEN 2.0觸控筆可直接Type-C充電，相當方便。記者黃筱晴／攝影
大全配內容還有附上潮流筆電包，更便於外出攜帶使用。記者黃筱晴／攝影
大全配內容還有附上潮流筆電包，更便於外出攜帶使用。記者黃筱晴／攝影
瀏覽社群內容時搭配支架轉成直式使用也很穩定。記者黃筱晴／攝影
瀏覽社群內容時搭配支架轉成直式使用也很穩定。記者黃筱晴／攝影
平板電腦底部連接磁吸鍵盤的電子接點，快速連接使用。記者黃筱晴／攝影
平板電腦底部連接磁吸鍵盤的電子接點，快速連接使用。記者黃筱晴／攝影
Vivobook 13 Slate OLED擁有16:9 Dolby Vision大尺寸觸控OLED螢幕，看影片超過癮。記者黃筱晴／攝影
Vivobook 13 Slate OLED擁有16:9 Dolby Vision大尺寸觸控OLED螢幕，看影片超過癮。記者黃筱晴／攝影
搭配ASUS Pen 2.0觸控筆，做筆記、寫手帳都很方便。記者黃筱晴／攝影
搭配ASUS Pen 2.0觸控筆，做筆記、寫手帳都很方便。記者黃筱晴／攝影
磁吸式全尺寸鍵盤，還擁有大尺寸觸控板。記者黃筱晴／攝影
磁吸式全尺寸鍵盤，還擁有大尺寸觸控板。記者黃筱晴／攝影
外觀設計充滿細節，立架設計也巧妙秀出LOGO。記者黃筱晴／攝影
外觀設計充滿細節，立架設計也巧妙秀出LOGO。記者黃筱晴／攝影
立架角度可無段式調整，最高可開170度。記者黃筱晴／攝影
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