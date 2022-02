最帥的金虎來了！宇舶SPIRIT OF BIG BANG碳金虎腕表

秉持「融合的藝術」為品牌創作理念的宇舶表(HUBLOT),擅長各種創新材質。繼1月一口氣推出全系列黃金材質表款後,本月發布全新Spirit of Big Bang碳金虎腕表,以結晶碳纖維與珍貴黃金打造,融合兩款在地球上無法自然發生在一起的兩種材質,交織出如虎斑似的華麗紋路,搭配畫龍點睛的斑紋橡膠表帶,以充滿創意的前衛手法,打造今年最帥氣奢華的金虎概念腕表。

Spirit of Big Bang碳金虎腕表全球限量200只,由宇舶研發製成的結晶碳纖維(frosted carbon fiber)融合黃金而創造出的全新獨家材質打造,黃金沉潛在黑色結晶碳纖維所散發的神祕金色光芒,有如藏身在黑夜叢林的猛虎斑紋,每一枚腕表表殼的金色紋理都是獨一無二的。搭配噴砂和緞面處理的黃金點綴在指針,時標和小表盤上,鏤空面盤下則為自動上鍊空計時機芯。配備專利One Click單鍵快拆表帶裝置,可隨每日造型快速拆換特殊如虎斑紋理的天然橡膠表帶或金色高科技魔鬼氈表帶。 Spirit of Big Bang碳金虎腕表,42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯,110萬9,000袁,限量典藏200只。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang碳金虎腕表,42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯,110萬9,000袁,限量典藏200只。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang碳金虎腕表,42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯,110萬9,000袁,限量典藏200只。圖/宇舶表提供