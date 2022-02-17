快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最帥的金虎來了！宇舶SPIRIT OF BIG BANG碳金虎腕表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供

秉持「融合的藝術」為品牌創作理念的宇舶表（HUBLOT），擅長各種創新材質。繼1月一口氣推出全系列黃金材質表款後，本月發布全新Spirit of Big Bang碳金虎腕表，以結晶碳纖維與珍貴黃金打造，融合兩款在地球上無法自然發生在一起的兩種材質，交織出如虎斑似的華麗紋路，搭配畫龍點睛的斑紋橡膠表帶，以充滿創意的前衛手法，打造今年最帥氣奢華的金虎概念腕表。

Spirit of Big Bang碳金虎腕表全球限量200只，由宇舶研發製成的結晶碳纖維（frosted carbon fiber）融合黃金而創造出的全新獨家材質打造，黃金沉潛在黑色結晶碳纖維所散發的神祕金色光芒，有如藏身在黑夜叢林的猛虎斑紋，每一枚腕表表殼的金色紋理都是獨一無二的。搭配噴砂和緞面處理的黃金點綴在指針，時標和小表盤上，鏤空面盤下則為自動上鍊空計時機芯。配備專利One Click單鍵快拆表帶裝置，可隨每日造型快速拆換特殊如虎斑紋理的天然橡膠表帶或金色高科技魔鬼氈表帶。

Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang碳金虎腕表，42毫米噴砂結晶碳纖維與18K黃金材質表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，110萬9,000袁，限量典藏200只。圖／宇舶表提供

延伸閱讀

食譜／10分鐘上菜蜂蜜木耳 金虎年輕鬆煮健康食

金虎年法人買超股 猛

2022首個大型精品展會WW表展三月登場 伯爵鑽表搶先秀

變身前衛裝置 URWERK、名士 黑色腕表遞傳藝術氣息

相關新聞

周興哲寒冬穿背心、力拚肌肉量已成往事的周予天 林映唯「不能輸」帥氣工裝褲上陣

周興哲、周予天兄弟檔和林映唯共同現身BURBERRY 2022春夏預覽，頂著寒風，周興哲以裁片襯衫的背心現身，表示，「今...

咀嚼控注意！萬波「金萱珍波粉」來了 這一天每杯22元

萬波島嶼紅茶又有新創意，2/18將推出新品「金萱珍波粉」，以全新原茶金萱青茶搭配珍珠、波霸、粉粿三種配料，飽足感十足，被...

Roger Dubuis圓桌騎士千萬腕表「小金人」 再現經典一刻

神話雖然總是傳說、不為真實，但也是透過傳說或故事，讓特殊情境的勇氣與品德能跨越時空，長久傳頌。瑞士鐘表品牌羅杰杜彼（Ro...

陰雨天還是要很有型！時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

連日的濕冷下雨天，出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能...

經典大回歸 Pingu企鵝家族40週年特展首度移師海外

2022最經典的「Pingu企鵝家族」精彩登場，由時藝多媒體所主辦，於1月28日在國立臺灣科學教育館7樓西側特展區正式開展！廣受大小朋友喜愛的經典黏土動畫Pingu企鵝家族，於1980年瑞士影像製作人歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）製作的原型逐格動畫「Pingu」起，迎來成立的第40週年！本次首度海外盛大展出，展覽中將完整展示「Pingu企鵝家族」製作動畫的各種幕後祕辛，包括原作者親筆手寫腳本、動畫分鏡圖、珍貴黏土模型等近400件展品。此外還特別為臺灣粉絲獨家增設兩大實景互動區，將帶給觀眾們經典又充滿樂趣的歡樂體驗！

《幕後傳奇—苦魯人生》眾星雲集 夏宇童飆戲致敬各行業幕後英雄

由刺點創作工坊與聯合數位文創共同推出的音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，全台巡迴開演在即，近期官方社群更是釋出了特邀嘉賓的消息，強大的客串卡司陣容包含孫協志、Lulu 黃路梓茵、黃豪平、黃偉晉、魏嘉瑩、木星、魚乾、阿翰、陳明珠、Amanda 劉紀範、林鶴軒、鐵牛、黃耀緯等，各界好手眾星雲集，要為不同場次的觀眾帶來獨特的驚喜彩蛋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。