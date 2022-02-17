Tiffany x Daniel Arsham又一發！這次創作限定NAB籃球

Tiffany與藝術家Daniel Arsham再度攜手合作！繼之前為Tiffany全新上市的Tiffany Knots珠寶打造限量款與期間限定店，這次雙方為Tiffany和克里夫蘭騎士隊在StockX Factory一同開設的期間限定店，推出限量版Tiffany Blue籃球，可以說是非常難得的多方聯名。Tiffany和克里夫蘭騎士隊的期間限定店位於俄亥俄州克里夫蘭市中心，店內的裝置以慶祝NBA全明星賽與克里夫蘭騎士隊為主題，並展示Tiffany於這160年來精心製作NBA體育獎盃的傳統，同時把Tiffany & Co. x Arsham Studio獨特的體驗帶到Daniel Arsham的家鄉。

除了NFL的Vince Lombardi Trophy 獎盃，Tiffan自1977年起一直為NBA冠軍打造歐布萊恩總冠軍獎盃（Larry O’Brien），今年適逢全明星賽在克里夫蘭舉行，正好是Daniel Arsham的故鄉，開啟了這次合作的契機。店中並販售由Daniel Arsham所設計、與籃球品牌Wilson合作打造而成的限量版Tiffany & Co. x Daniel Arsham x Wilson籃球，售價為575美元，僅限於由Arsham所設計的獨家產品Cavs Stockroom及Tiffany位於俄亥俄州的專門店中販售。限量版籃球上飾有Daniel Arsham與Tiffany的合作標誌及Wilson品牌標誌，以及裝飾Arsham Studio標誌性的「A」字母及代表著騎士隊「C」的浮雕圖案。